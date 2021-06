(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Viaggi e turismo accessibile, un webinar UILDM

Giovedì 1° luglio alle 17.30 UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare propone un webinar sui viaggi e il turismo accessibile

Padova, 28 giugno 2021 – Viaggiare è un diritto per tutti, a qualsiasi età e condizione. Pensare alla dimensione del viaggio e al turismo in un‘ottica di accessibilità, grazie alla presenza di servizi e strutture adatte alle specifiche esigenze, è l’occasione per la persona con disabilità di sperimentare indipendenza e autonomia e migliorare la qualità della propria vita in termini di vita e di relazione.L’emergenza di questo periodo ci chiede sicuramente uno sforzo maggiore, quello di ripensare alla dimensione dei viaggi e degli spostamenti in un’ottica di maggiore tutela e sicurezza, trovando nuove e differenti modalità di “fare turismo”.

Questi aspetti saranno al centro del webinar “In viaggio!” organizzato da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per giovedì 1° luglio alle ore 17.30.

Intervengono:

Vincenzo Falabella, presidente nazionale FISH

Roberto Vitali, CEO e fondatore di Village for all – V4A®

Nicolò Balini, videoblogger “Human Safari”

Giulia Lamarca, travel blogger “My travels the hard truth”

Gilberto Dati, presidente di UILDM Versilia

Gigliola Serra, presidente UILDM Sassari

Modera l’incontro Manuel Tartaglia, giornalista.

I lavori saranno aperti dai rappresentanti della Direzione nazionale UILDM.

🔊 Listen to this