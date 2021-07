(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 ��Via Fabio Filzi 22

20124 Milano

Fax 02

MOZIONE

Egr. Avv. Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio Regione

Lombardia

OGGETTO:

L’unità spinale dell’ASST Drande Ospedale Metropolitano Niguarda.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

Lo scorso 28 aprile si è tenuta

ai temi delle Unità Spinali in Lombardia, i percorsi di cura e riabilitazione, nonché alla proposta di legge sulle

Unità Spinali;

l Niguarda, il Direttore dell’Unità Spinale, il

rappresentante del Coordinamento regionale per le Unità Spinali, il rappresentante del Coordinamento

regionale Medicina Democratica Onlus, il tresidente dell’Associazione Unità Spinali (AUS) e segue i lavori

PRESO ATTO

non dobbiamo più perdere molto tempo perché le Unità Spinali della Lombardia sono messe veramente

male … Stanno continuando a rimandare indietro persone perché il numero di

presenti in Regione Lombardia è insufficiente. I dati del CCM del 2012 davano una percentuale di 11 lesioni

dovremmo avere circa 110

che non arriva a 110, perché ne abbiamo

36 al Niguarda

, 22 o 23 a Sondalo, anche qui una nota dolente,

perché si vuole trasformare Sondalo, trasferirlo, chiuderlo, ridurlo…

Non abbiamo ancora ben capito perché,

nonostante tutte le promesse fatte, siamo ancora in alto mare. Poi abbiamo i 16 posti di Monza. Non ne

situazion

e, per un semplice fatto: noi puntiamo molto su quelle che sono le altre patologie sul discorso della

prevenzione…”

“Siamo riusciti negli anni a cercare proprio di realizzare un modello che è internazionale, riconosciuto da

tutti gli altri Paesi, che è

quello che, seppure un po’ in miniatura, è riuscito a organizzare l’ospedale di

deve essere all’interno di un presidio ospedaliero con sede di DEA di

secondo livello e deve avere tutte le

discipline, perché il paziente con lesione al midollo spinale, sia in acuto che il cronico con diverse

interventi e di

una multiprofessionalità, proprio per tutto quello che concerne la parte clinica, la parte

riabilitativa e la parte di ritorno alla vita.

enorme e non può farlo in condizioni così minime. Pens

o al Niguarda, che ha già cercato di dare il massimo

con questi pochi posti letto e con le risposte che riesce a dare ai pazienti che tornano nel follow

up, con una

difficoltà impossibile…

vorremmo che, a partire da subito, si pensasse all’attivazione de

l Tavolo regionale,

