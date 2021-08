(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Buongiorno,

in allegato un comunicato del Centro studi Uilca Orietta Guerra sui conti economici del primo semestre 2021 dei dodici maggiori istituti di credito italiani.

Lo studio evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento complessivo dell’utile contabile pari a 6,911 miliardi di euro. Quasi tutte le banche hanno registrato un risultato positivo, che, complessivamente, si attesta a 6,593 miliardi di euro contro una perdita di 0,3 miliardi di euro al 30 giugno 2020.

Per Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca, “Il sistema del credito è riuscito a incrementare gli impieghi in una situazione di ripresa comunque incerta, in cui i consumi non sono ancora tornati ai livelli pre Covid e il settore turistico/leisure risente ancora delle problematiche legate alle modalità di accesso alle strutture e alla prosecuzione della campagna vaccinale”.

“La solidità e la redditività del settore del credito, riconfermate dai dati del primo semestre 2021, rafforzano il ruolo centrale che dovrà avere per recepire in maniera produttiva e costruttiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la necessità che si strutturi in modo organico rispetto a tale ottica, nella consapevolezza che il Paese per progredire ha bisogno di coesione sociale, dialogo fra le istituzioni e attenzione ai più deboli”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.

Nel testo tutti i dettagli

