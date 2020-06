CS UILCA/POPOLARE DI BARI: CHIEDIAMO DISCONTINUITà, IL GOVERNO RISPETTI GLI IMPEGNI

(AGENPARL) – dom 07 giugno 2020 del Segretario Generale Massimo Masi su Banca Popolare di Bari

Chiediamo discontinuità rispetto al passato.

Il Governo deve rispettare gli impegni.

Roma, 7 giugno 2020 – La settimana entrante sarà decisiva per la sopravvivenza

della Banca Popolare di Bari: la trattativa sindacale su risanamento e rilancio

entrerà nella fase cruciale. Si tratta di una trattativa difficile e complicata.

Da una parte l’accordo sindacale, voluto come assolutamente prioritario da FITD,

MCC e DG Comp, deve evitare la messa in liquidazione della Banca; dall’altra,

non si possono far pagare alle lavoratrici e lavoratori tutti i costi della sventurata

gestione della Popolare da parte della famiglia Jacopini.

Non entro nel merito del numero degli esuberi, della chiusura delle filiali, della

riorganizzazione della Banca in quanto queste materie saranno affrontate

unitariamente dalle Segreterie generali e dai Coordinamenti delle cinque sigle

sindacali operanti in Azienda. Ritengo importante la ritrovata unità sindacale

all’interno della Banca dopo le clamorose rotture di alcuni anni fa.

Ma una cosa la voglio mettere bene in chiaro: l’accordo sindacale è importante,

anzi importantissimo. I segnali che la Uilca pretende dai Commissari, verso i

quali ribadiamo la nostra fiducia, sono chiari: vogliamo una rottura e una

discontinuità con la precedente gestione. Coloro che hanno portato la Banca in

queste condizioni devono essere allontanati. Chi si è macchiato di responsabilità

e connivenza con la passata gestione deve scomparire dai radar della Banca.

Purtroppo in questi giorni abbiamo visto che alcuni “personaggi”, di cui non ne

sentivamo il bisogno, sono tornati a girare per gli uffici centrali della Banca a

gestire e tirare fili che sanno di un passato recente. Sappiamo che i lavoratori di

questa banca per salvare la loro Banca dovranno fare grossi sacrifici ma vogliamo

che la Banca si impegni a girare pagina, a ricominciare premiando le vere

professionalità e non i soliti noti. Pretendiamo rispetto e pulizia da parte dei

Commissari.

