(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 SUPERBONUS, AEPI: ALLINEARE SCADENZA LAVORI TRAINATI O SISTEMA NEL CAOS

“Se in sede di approvazione parlamentare della legge di bilancio non si provvederà ad allineare la scadenza per l’esecuzione di lavori trainati sulle singole unità immobiliari che compongono i condomini a quella prevista per gli interventi trainanti sulle parti comuni, il Superbonus smetterà di sprigionare i propri effetti già dalla metà dell’anno prossimo. Ieri, il governo ha infatti fatto sapere che il termine per l’esecuzione dei lavori trainati, anche in caso di interventi sui condomini, continua a restare fissato al 30 giugno 2022, con proroga al 31 dicembre solo in caso di demoricostruzione o per chi, con ISEE inferiore a 25mila euro, interviene sulla prima casa. Scritte così, le proroghe per il Superbonus sono inutili, si consentirebbe ai condomini di fare il cappotto ma non di sostituire i vecchi infissi o gli impianti di riscaldamento autonomi, rendendo un miraggio la prospettiva di migliorare di 2 classi il rendimento energetico. Serve subito un intervento di governo e parlamento”. Così Mino Dinoi, presidente di AEPI, Associazioni europee di professionisti e imprese.

