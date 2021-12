(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Comunicato Stampa

Martedì 21 dicembre 2021, ore 21.00, nello storico teatro di Venezia lo spettacolo di e con Lorenzo Maragoni

“STAND UP POETRY”: AL TEATRO A L’AVOGARIA, LA POESIA COME SGUARDO SUL MONDO CONTEMPORANEO

Ultimo appuntamento con “I martedì”,rassegna che ha portato in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena drammaturgia nazionale

Venezia 19 novembre 2021

La poesia come sguardo e chiave di lettura per decifrare l’universo che ci circonda. Martedì prossimo, 21 dicembre 2021, ore 21.00,presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) va in scena “Stand Up Poetry”.

Lo spettacolo, di e con Lorenzo Maragoni, chiude il ciclo de “I martedì” de l’Avogaria, rassegna che ha portato in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena drammaturgia nazionale.

Sul palco uno spettacolo di cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, il protagonista si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa. Filo conduttore, la street poetry, una poesia di strada che scatta istantanee della vita non con le immagini ma con i versi.

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Ca’ Foscari di Venezia e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia. In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la “Commedia degli Zanni”, rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali. Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito:

🔊 Listen to this