(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 CS. STABILE ALER ABBANDONATO A PIEVE EMANUELE. DI MARCO (M5S): “GOVERNO CONTE E COMUNE HANNO FATTO LA LORO PARTE PER MIGLIORARE IL QUARTIERE DELLE ROSE, ORA ANCHE REGIONE ED ALER A PASSINO AI FATTI. PRESENTATO EMENDAMENTO PER L’ABBATTIMENTO”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, presenterà nuovamente, nella prossima seduta di bilancio un emendamento per chiedere fondi per l’abbattimento di uno stabile di proprietà Aler nel quartiere di via delle rose di Pieve Emanuele.

“Ormai da anni – dichiara Di Marco – i residenti chiedono un segnale da parte delle istituzioni competenti. Fin da quando mi sono insediato come consigliere ho presentato atti per chiedere l’abbattimento. Purtroppo la maggioranza ha sempre dimostrato poco interesse per questo argomento.

L’ultima volta è accaduto a marzo quando regione non ha candidato la proprietà nel “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare” promosso dal Governo. Si tratta di uno dei piani statali di spesa finalizzati alla riqualificazione dei contesti urbani degradati e al recupero delle periferie, dove invece ha partecipato il Comune di concerto con la Città Metropolitana con un progetto che, come recentemente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture, è risultato tra quelli approvati e che garantirà ad esempio un miglioramento delle reti ciclabili, spazi verdi, spazi di co-working.

Quello di Pieve Emanuele è un edificio di dieci piani, ormai abbandonato da anni al degrado ed alla microcriminalità, in cui ho fatto diversi sopralluoghi dove ho potuto vedere con i miei occhi il disagio che sono costretti a sopportare i Cittadini.

Dal 2003 i residenti aspettano che venga realizzato il “piano di riqualificazione urbana” che purtroppo procede ancora troppo lentamente. Oggi è impensabile ipotizzare una destinazione direzionale per l’edificio così come l’Azienda e Regione non hanno la minima idea di riqualificarlo. Dopo 18 anni è arrivato il momento di dire basta alle parole: si passi ai fatti. Il Governo nazionale e l’amministrazione Comunale hanno fatto la loro parte; speriamo che, almeno questa volta e con questo nuovo atto il centrodestra lombardo dimostri interesse non lasciando al paese questo “biglietto da visita”, conclude Di Marco.

