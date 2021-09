(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 “Oltre 20 colpi sparati in pieno giorno, tra la gente. Non possiamo più tollerarlo. Laddove non fosse chiaro, laddove fosse stato necessario ricordarlo, la sicurezza è il primo obiettivo che ogni programma elettorale per questa città deve prevedere”. Questo il commento di Gianfranco Wurzburger, Presidente Asso.Gio.Ca e candidato consigliere nella lista Manfredi Sindaco, alla notizia della sparatoria e omicidio consumato oggi pomeriggio in zona piazza Mercato.

