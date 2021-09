(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Nell’ottica di proporsi come Comune turistico, il suddetto intervento è strategico in quanto migliora il decoro urbano, uniformando la segnaletica e ripristinandola dove occorre, interviene a livello informativo-turistico integrandola e rendendola chiara, semplice e al contempo esplicativa perché il turista possa arrivare a Sommacampagna e nei principali luoghi di interesse.

Il servizio prevede l’analisi e il rilevamento su strade comunali per un totale di 110 km distribuiti nell’intero territorio comunale di Sommacampagna, Caselle e Custoza, compresa la segnaletica verticale esistente su piazze, parcheggi ed aree pubbliche in genere «La bellezza e l’ordine valorizzano un luogo, e lo aiutano ad essere visitato e apprezzato — dichiara l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe — L’intervento ha lo scopo di avere un database aggiornato e una fotografia dello stato di fatto di ciò che si trova sulla rete viaria di competenza comunale, un vero e proprio catasto della segnaletica verticale, al fine di procedere al suo riordino e riqualificazione utili a organizzare il traffico in relazione alle destinazioni, a valorizzare i luoghi di interesse turistico, sociale e ambientale, a creare una gerarchia di informazioni da seguire e ad offrire indicazioni chiare per il turista».

L’azione interesserà la toponomastica, la segnaletica turistica, la segnaletica di direzione, le pre-insegne e tutti i segnali verticali in genere. Oltre ai principali luoghi/monumenti, riguarderà gli impianti sportivi, le chiese e i luoghi pubblici di interesse (farmacie, scuole, cimiteri, municipio, biblioteche e centri di lettura, cinema-teatro, etc.), i 5 percorsi storico-ambientali, il cartello con la scritta “Benvenuti nelle Terre del Custoza” nei punti di ingresso da Valeggio, Villafranca, Verona, Sona.

