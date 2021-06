(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Comune di Sommacampagna

Il supporto consentirà di soddisfare in tempi adeguati le numerose richieste

di accesso al Super Bonus al 110%

DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE:

SOMMACAMPAGNA SI AFFIDA AI GEOMETRI

Comunicato Stampa 11 giugno 2021

Da fine giugno, la task force per la digitalizzazione del Collegio Geometri sarà

operativa anche a Sommacampagna. Ieri mattina, infatti, il presidente del

Collegio Geometri Fiorenzo Furlani e il vicesindaco Giandomenico Allegri hanno

presentato l’accordo sottoscritto fra Collegio e Comune di Sommacampagna

che prevede l’impegno dei geometri professionisti per scansionare e rendere

digitali le pratiche edilizie conservate, in formato cartaceo, nell’archivio

comunale. Il grande incremento delle richieste di accesso per ottenere il super

bonus 110%, infatti, ha sottoposto gli uffici tecnici a una forte pressione con

conseguente allungamento dei tempi per ottenere risposte. L’impegno dei

geometri è volontario e gratuito.

«In questo periodo, con la richiesta dell’agevolazione fiscale del 110%,

l’accesso alle pratiche edilizie è notevolmente aumentato e con le sole risorse

comunali si fatica a rispettare i consueti tempi di gestione delle pratiche —

dichiara il vicesindaco del Comune di Sommacampagna Giandomenico Allegri

— perciò quando il Collegio Geometri di Verona, nella persona del Presidente

Furlani, ci ha proposto il supporto professionale dei geometri ci è sembrato

giusto attivare una collaborazione istituzionale che consentisse di dare risposta

alle esigenze dei cittadini di Sommacampagna. Ringrazio perciò il Collegio e i

Geometri che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa e che lavoreranno nei

nostri uffici facilitando così l’accesso alle pratiche, dimostrando che quando si

uniscono le forze si risolvono anche le questioni più complesse».

Con Sommacampagna diventano così 7 le Amministrazioni (Verona, San

Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Castelnuovo del Garda,

Grezzana e Cavaion Veronese) che affidano ai geometri professionisti le attività

di digitalizzazione delle pratiche edilizie.

A Sommacampagna, sono 6 i geometri che, a turno e con scadenza

settimanale, si dedicheranno alla digitalizzazione delle pratiche edilizie.

Complessivamente, la task force dei geometri volontari è composta da un

centinaio di professionisti, attivi negli altri Comuni aderenti al progetto.

L’impegno dei geometri nella scansione delle pratiche edilizie durerà un anno.

«Ringrazio i colleghi – sottolinea il presidente Furlani – per aver dato la

disponibilità ad impegnarsi, gratuitamente, a favore dei cittadini. Questo

progetto, nato l’anno scorso con il Comune di Verona, sta crescendo e questo è

merito degli alti valori di competenza, volontarietà e gratuità che animano la

nostra categoria professionale. Il nostro impegno ha l’obiettivo di dare un

contributo concreto alla digitalizzazione delle pratiche giacenti negli archivi

Edilizia dei Comuni, soprattutto in questo momento storico in cui l’aumento

delle richieste di accesso agli atti è legato alla possibilità di utilizzare il Bonus

110% e gli altri sgravi fiscali. Sicuramente, l’intervento dei geometri non

risolverà il tema della digitalizzazione della PA, ma sarà utile per dare risposte

in tempi più rapidi ai cittadini che chiedono di poter accedere ai bonus fiscali e

che, per questo, hanno bisogno di verificare le pratiche riguardanti i propri

immobili. La variabile tempo è determinante: ci sono precise scadenze entro

cui i cittadini devono presentare domanda e, come geometri, ci mettiamo a

disposizione della comunità».

