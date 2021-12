(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 RSM SOCIETÀ DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE

ADERISCE AD ALIS

Guido Grimaldi: “Insieme a RSM lavoreremo su progetti legati a sostenibilità, trasformazione digitale ed internazionalizzazione, specialmente in previsione dell’attuazione del PNRR”

“Siamo lieti di annunciare un nuovo importante ingresso in ALIS, che continua ad ampliare la compagine associativa aggiungendo ulteriori tasselli fondamentali per rappresentare sempre più e a 360 gradi l’intera filiera del trasporto e della logistica. Diamo infatti il benvenuto in ALIS a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., che fa parte di RSM International, una delle maggiori organizzazioni al mondo presenti in oltre 120 Paesi e specializzate in revisione e organizzazione contabile, consulenza fiscale-societaria e nell’ambito del Business Advisory”.

Il Presidente di ALIS Guido Grimaldi comunica con queste parole l’adesione all’Associazione di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..“Siamo certi che con RSM porteremo avanti numerose iniziative che si tramuteranno in importanti opportunità per la nostra Associazione e per le aziende associate, attraverso un lavoro congiunto su progetti legati principalmente alla sostenibilità ambientale, alla trasformazione digitale e all’internazionalizzazione, soprattutto nell’attuale e futura fase di attuazione e gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre infatti all’attività specializzata di revisione contabile, RSM ha costituito una “Task Force PNRR” proprio per affiancare le aziende – aggiunge il Presidente Grimaldi – nella presentazione di progetti aventi specifico focus sugli investimenti green e sull’applicazione del Green New Deal, così come su tecnologie digitali e nuove competenze IT”.

“RSM è fiera di aderire ad una grande realtà associativa come ALIS, che pone massima attenzione a temi per noi prioritari quali gli investimenti green e digitali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dal Green New Deal. Siamo inoltre certi che insieme ad ALIS – dichiara Francesco Pastore, Partner di RSM e Business Consulting Leader – approfondiremo inoltre le criticità che il mondo imprenditoriale sta riscontrando nei confronti del PNRR, per il quale a nostro avviso occorrono necessariamente regole rigide e tempi di lavorazione certi”. RSM supporterà le aziende nella crescita all’insegna della sostenibilità, guidandole all’interno dello scenario disegnato dal PNRR grazie ad un team dedicato di professionisti nell’ambito del Business Consulting (“Task Force PNRR”), esperienza ad oggi maturata anche con Cassa Depositi e Prestiti.

