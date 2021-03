CS – ROMA: M5S LAZIO, OK A MOZIONE PER POTERI SPECIALI CAPITALE

(AGENPARL) – mer 10 marzo 2021 *Roma: M5S Lazio, ok a mozione per poteri speciali Capitale E’ biglietto da

visita dell’Italia, giusto dare strumenti normativi adeguati a sua

complessità e prestigio*

Roma, 10 marzo – “È necessario fornire soluzioni normative immediate per

rendere più efficiente l’amministrazione della nostra Capitale,

semplificando i meccanismi di accesso ai fondi regionali e nazionali e

rendendo più immediato ed efficace l’utilizzo delle risorse. Non è più

rinviabile la revisione dell’architettura complessiva di funzioni,

competenze e poteri da attribuire a Roma affinché essa sia messa nelle

condizioni di affrontare le sfide future al pari di altre capitali europee

e che sia capace di coniugare le esigenze e le peculiarità che derivano

dallo status di Capitale, non solo in quanto sede, ad esempio, della Città

del Vaticano e di un copioso numero di organizzazioni internazionali e di

uffici diplomatici, ma anche per la grandezza territoriale che, se

rapportata ad altre capitali europee, basta a far capire la complessità di

intervento e le problematiche in tema di cura dei servizi di prossimità,

di pubblica utilità e coordinamento dei diversi Municipi, alcuni dei

quali, considerati singolarmente, presentano dimensioni simili a quelle di

altre grandi capitali”. Così la consigliera regionale M5S del Lazio,

Valentina Corrado, durante il suo intervento in aula annunciando il voto

favorevole del Gruppo consigliare 5stelle alla mozione per la piena

attuazione della riforma per i poteri speciali a Roma Capitale.

“Investire sulla Capitale d’Italia significa puntare sullo sviluppo e la

crescita del nostro Paese. Lo ha ricordato il nostro Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 150° anniversario di Roma

Capitale affermando che *‘Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. La

comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le

funzioni della Capitale siano svolte al meglio e creino vantaggi per

l’intero sistema’*. Ecco perchè salutiamo con favore anche l’avvio

dell’iter istituzionale che partirà domani presso la Commissione Affari

Costituzionali della Camera che inizierà l’esame sia dei ddl Costituzionali

che delle leggi ordinarie che intervengono sulla revisione dello statuto e

della modalità di accesso ai fondi”. “Voteremo favorevolmente a questa

mozione arricchita anche dei nostri contributi perchè riteniamo che fornire

gli strumenti necessari a migliorare quello che è il biglietto da visita

del nostro Paese, del quale tutti siamo orgogliosi e che tutto il mondo ci

invidia, nonché volti a dare risposte più veloci a tutti i cittadini, sia

non solo una vittoria per tutti ma l’obiettivo più importante che deve

raggiungere la politica e l’attività legislativa istituzionale connessa ad

essa”, conclude Corrado.

