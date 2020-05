CS REPLICA A LIBERO GIORNALE

(AGENPARL) – mer 27 maggio 2020 COVID 19, ISS APERTO SETTE GIORNI SU SETTE, NESSUN FENOMENO DI ASSENTEISMO

In merito ad articoli diffamatori sull’assenteismo dei dipendenti dell’ISS nel primo trimestre 2020

comparsi oggi su alcuni organi di stampa l’Istituto sottolinea che:

i tassi di assenza riportati dai giornali comprendono anche il periodo in cui è stato introdotto, in recepimento del dl 11.3.2020 n°18, lo smart working, rilevato dal sistema informatico come non presenza in sede.

Il tasso reale di assenza che si è verificato non è quindi quello del 25% ma del 13.66% perfettamente in linea con il tasso di assenza nazionale e con quello del 2019.

Va sottolineato, anzi, che nel confronto operato con l’anno precedente, il tasso di assenza del mese di marzo 2020 è del 10,42%, e cioè di ben oltre due punti percentuali in meno del marzo 2019 che è stato invece di 12,69 punti percentuali.

In particolare, ancora prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza, dalla metà di febbraio a tutt’oggi, l’Istituto sta lavorando, senza soluzione di continuità, sette giorni su sette con la presenza dei vertici in sede e laboratori funzionanti a pieno regime.

L’Istituto in tutto il periodo dell’emergenza non ha mai smesso di garantire supporto attraverso i suoi esperti al CTS, alle Regioni e al Governo, nell’elaborazione di tutte le misure di contenimento e le strategie di monitoraggio delle diverse fasi dell’epidemia.

Relativamente alla dichiarazione secondo cui l’ISS prevede di costare 341.168.904 euro, provenienti da finanziamenti pubblici si fa presente che, escluse le ritenute operate a vario titolo per le quali l’Ente agisce come sostituto d’imposta, le spese effettive previste per l’anno 2020 ammontano invece a 207.088.804,5

Solo qualche cifra, senza essere esaustivi, per dare un’idea di quanto l’attività dell’Istituto non abbia, in periodo pandemico, subito alcun tipo di rallentamento:

Dal 30 gennaio al 10 aprile (fino a quando la conferma dei test non è passata alle regioni), i laboratori dell’ISS, aperti h24 per eseguire 5309 test di conferma dei casi.

Attraverso l’attività di sorveglianza da marzo a oggi sono stati prodotti 28 bollettini epidemiologici bisettimanali, altrettanti report sulla mortalità e 41 infografiche.

Sono state realizzate sette survey nazionali su aspetti rilevanti di salute pubblica.

Sono stati formati 24 gruppi di lavoro composti da 332 esperti ISS in collaborazione con 114 esperti esterni appartenenti a Istituzioni sanitarie e universitarie

I gruppi hanno pubblicato finora 30 rapporti tecnici indirizzati a dare indicazioni agli operatori sanitari per rispondere all’emergenza in diversi ambiti e altri 30 sono in preparazione

Sono stati pubblicati 8 bollettini bibliografici (covid Content) con oltre 1000 pagine di aggiornamento a disposizione della comunità dei ricercatori

Dal 1 marzo al 27 maggio i telefoni verdi, dipendenze, malattie rare e malattie sessualmente trasmesse, hanno evaso circa 5000 chiamate da parte degli utenti, il doppio dello scorso anno nello stesso periodo.

Sin dall’inizio dell’epidemia sono state garantite, attraverso il sito web, informazione e contrasto alle fake news attraverso una continua attività di informazione con oltre 100 primi piani, più di trenta comunicati stampa, oltre trenta infografiche, cinquanta FAQ e sono state organizzate 9 conferenze stampa.

Prima di gettare discredito sull’Istituto Superiore di Sanità, che si riserva nelle sedi appropriate di tutelare la propria immagine, e sul suo personale, che ha lavorato senza risparmio, ne di tempo, ne di passione, ne di spirito civile, sarebbe stato sufficiente osservare la basilare regola della verifica delle informazioni e della coerenza del dato con la sua interpretazione.