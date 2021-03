CS RECOVERY

(AGENPARL) – mar 09 marzo 2021 *RECOVERY PLAN, APPELLO DI VILLANI: “POCHE RISORSE PER LO SVILUPPO*

*DEL SUD, SI CAMBI MARCIA SU MOBILIT**Á E INFRASTRUTTURE”*

“Sono molto preoccupata per la direzione che sta assumendo il *Recovery*

*Plan* e chiedo al *Governo* di potenziare gli interventi di mobilità,

infrastrutture e innovazione per il Sud”: così la *Deputata del MoVimento 5

Stelle, Virginia Villani* lancia il suo appello al *Governo.*

“*La Svimez nei giorni scorsi ha messo in luce alcuni dati preoccupanti per

il Mezzogiorno, sollecitando interventi più robusti per le aree disagiate

d’Italia. Secondo il report dell’Associazione per lo SViluppo

dell’Industria nel MEZzogiorno, destinando i fondi del Next Generation EU

al Meridione per il 50%, il prodotto interno lordo del Sud avrebbe un

incremento dell’11,6%, a fronte di una crescita occupazionale di 500 mila

posti di lavoro, con grandi benefici per l’intera economia nazionale. Il

Mezzogiorno avrebbe teoricamente diritto al 65% di Next Generation Eu

stando al criterio di ripartizione usato dagli altri Stati membri” *spiega

la *Deputata* *Villani* *“Sembra evidente quindi che il Recovery plan

rappresenti l’ultima possibilità per risollevare l’Italia, ma il Piano di

rilancio secondo Svimez, presenta gravi distorsioni soprattutto in materia

di collegamenti ferroviari, porti e logistica. Vi sarebbero per il Sud solo

opere di miglioramento, mentre si stanno concentrando le più cospicue

risorse e gli investimenti più innovativi nel Centro-Nord. Eppure, sappiamo

bene come per il Meridione siano urgenti gli investimenti nei servizi

essenziali, fra i quali le infrastrutture della mobilità. Dobbiamo

scongiurare l’errore fatto negli anni 60 quando l’Italia fu fatta crescere

a due velocità” *conclude l’On.Villani *“L’auspicio è che il Governo sappia

raccogliere in tempi rapidi questo suggerimento e aiuti il Sud Italia ad

acquisire maggiore dignità e le risorse necessarie per far ripartire

l’intero Paese”.*

*ON. VIRGINIA VILLANI*

—

