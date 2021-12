(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 UN COMUNE DIGITALE

Aumentano le possibilità per i cittadini di svolgere procedure online“Da casa come in Comune”: con questo slogan anche Formigine, assieme agli altri comuni dell’Unione del Distretto ceramico, sta portando avanti un imponente progetto per la digitalizzazione delle procedure, al fine di modernizzare il lavoro all’interno dell’Ente e il rapporto con i cittadini.

In questi giorni, è stata modificata l’home page del sito Internet: al posto della suddivisione dei servizi per aree tematiche, si trova uno “sportello telematico” che permette di svolgere le procedure on line per una trentina di pratiche, numero volto ad aumentare considerevolmente nei prossimi mesi.

