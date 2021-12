CS ODG BILANCIO 2022

(AGENPARL) – gio 30 dicembre 2021 MEDICI CONVENZIONATI 118 VERSO L’INQUADRAMENTO ASL, ACCOLTO L’ODG AL BILANCIO DELLA DEPUTATA M5S VILLANI: “FINALMENTE UN MERITATO RICONOSCIMENTO PER I NOSTRI EROI”

“Accolto il mio ordine del giorno con cui impegniamo il Governo ad adottare tutte le azioni e i provvedimenti per favorire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale 118. Si tratta di un intervento necessario per il 118 al fine di migliorare il servizio e sostenere i medici che in prima linea, garantiscono il diritto alla salute dei cittadini tra mille difficoltà e con spirito di abnegazione. Oggi finalmente abbiamo compiuto un passo in avanti importantissimo per la loro stabilizzazione”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani sull’accoglimento in Aula dell’Ordine del Giorno 9/3424/201 a sua prima firma, alla Legge di Bilancio 2022.

“Il Governo si impegna dunque ad autorizzare le Asl ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza territoriale che ne facciano richiesta. Nel testo si specifica che le Aziende Sanitarie Locali in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, potranno inquadrare i medici convenzionati che hanno maturato almeno cinque anni nelle attività di emergenza territoriale 118. L’inquadramento dovrà avvenire attraverso una valutazione di idoneità disciplinata da un apposito regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri” spiega la Deputata M5S Villani “Un altro traguardo importante è l’approvazione nel testo della Legge di Bilancio di un ulteriore incentivo per i medici dell’emergenza urgenza. Infatti, chi ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno 36 mesi potrà accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, destinati al servizio di emergenza urgenza 118, anche senza il possesso di diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. Posso dunque dirmi entusiasta di questi primi risultati positivi ottenuti dopo la lunga battaglia che sto portando avanti fin dal mio insediamento in Parlamento con impegno e determinazione per migliorare e potenziare il servizio 118, essenziale e prezioso per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Nel corso della pandemia, questi medici, insieme a tutto il personale 118, sono stati i nostri eroi, in trincea contro il Covid: finalmente arrivano per loro i primi riconoscimenti” conclude Villani.

On. Virginia VILLANI

