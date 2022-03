(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 Novoli, finanziamento di 700 mila euro dal bando Sport e Periferie 2020.

Marco De Luca: “Un grandissimo risultato, che premia il lavoro dell’amministrazione e dona alla comunità un rinnovato spazio di socialità e di sport”

Il Comune di Novoli è tra i Vincitori del bando Sport e Periferie 2020 e riceverà 700 mila euro di finanziamento (a fronte degli 800 mila euro previsti dal progetto) per i lavori di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento degli spazi attrezzati per il sociale e per lo sport “Campo Sportivo Comunale Totò Cezzi”.

Il progetto prevede una serie di interventi. In primis, la sostituzione della superficie di gioco del Campo a 11 per attività agonistica 100×60 in erba sintetica di ultima generazione, con la modifica dell’impianto di irrigazione e realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio, per rendere omologabile il campo secondo le prescrizioni del Regolamento Standard della lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, sono stati previsti nuovi proiettori a Led e un piccolo spazio relax, che darà alla scuola calcio e al settore giovanile in generale la possibilità di poter praticare l’attività sportiva in modo sicuro all’interno di una struttura pubblica comunale. Infine, il progetto prevede l’adeguamento dei bagni pubblici destinati ai disabili, nonché un “Concentratore Solare Termico” per la produzione di acqua calda, che garantirà un notevole abbattimento dei costi energetici di tutte le utenze (acqua calda sanitaria, riscaldamento, climatizzazione ecc…).

Il Sindaco Marco De Luca: “Da Sindaco di Novoli ma soprattutto da grandissimo tifoso della sua squadra di calcio, non posso che essere estremamente soddisfatto per i 700mila euro che il Comune di Novoli ha ottenuto nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020. L’importo complessivo del progetto è di € 800.000,00 con l’impegno da parte del Comune di Novoli di cofinanziarlo per € 100.000,00. Ringrazio tutti gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione del progetto. Dopo la generosa donazione del Sig. Cezzi nel 1945 che permise la costruzione del nostro campo sportivo comunale, oggi siamo davanti ad un altro storico evento per il paese e per il Novoli Calcio che a breve avranno, tra gli altri interventi, un campo in erbetta sintetica e potranno ospitare i tifosi in uno spazio all’altezza della storia della squadra e della sua tifoseria. Oltre agli aspetti sportivi, crediamo che questo progetto contribuirà al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione dell’intero tessuto sociale.”