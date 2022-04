(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Comune di Novoli, 5 milioni di euro di finanziamento per il progetto di riqualificazione della stazione di Novoli che prevede la realizzazione di un hub intermodale, di un parcheggio interscambio e di una velostazione.

Nella mattinata del 26 aprile, presso il Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, il sindaco di Novoli, Marco De Luca, e l’assessore alla Mobilità urbana, Tonio Roma, hanno incontrato l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile Anna Maurodinoia e i dirigenti delle Ferrovie del Sud Est, per approfondire alcuni aspetti riguardanti il progetto di riqualificazione della stazione di Novoli che prevede la realizzazione di un hub intermodale, di un parcheggio interscambio e di una velostazione. L’incontro ha consentito di condividere e definire tra i presenti i dettagli tecnico-economici, nell’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che mira alla riqualificazione delle stazioni su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del PNRR.

“La riqualificazione della stazione – ha dichiarato il sindaco di Novoli, Marco De Luca – è un progetto importantissimo per la nostra comunità. Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione, grande soddisfazione per il traguardo raggiunto che ancora una volta va incontro alle aspettative dei nostri concittadini. Il nodo ferroviario di Novoli, infatti, è un crocevia importante per la rete ferroviaria della provincia di Lecce e di tutta la Regione, e i lavori di ammodernamento non faranno altro che alimentare nuove connessioni e relazioni con la città di Novoli e avranno ricadute importanti anche dal punto di vista socio-economico. Nel corso della riunione – ha aggiunto De Luca – abbiamo anche richiesto che il sottopasso previsto nel progetto possa essere prolungato e collegato con un’area da attrezzare in adiacenza con via Li Stritti; ciò consentirebbe di mettere in comunicazione, da un punto di vista pedonale, le due aree del paese”.

“Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità urbana, Tonio Roma – che siano state recepite le nostre richieste di finanziamento per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Novoli all’interno del PNRR. La trasformazione della nostra stazione in una smart station consentirà il raggiungimento di standard di qualità e di offerta al passo con la rivoluzione digitale in atto, restituendo al tempo stesso identità ai luoghi e riconsegnandoli alla collettività. Nella riunione è stato inoltre affrontato nuovamente, con i responsabili delle Ferrovie Sud Est, il problema della riqualificazione dell’attuale area del ponte ferroviario adiacente alle vie Cadorna e Po’, reiterando la richiesta, da parte dell’amministrazione comunale, di poter utilizzare quell’area, attualmente ricettacolo di rifiuti, in progetti di riqualificazione urbana. Nei prossimi giorni – ha ricordato l’assessore Roma – ci saranno ulteriori incontri per definire questo importante intervento che dovrebbe comprendere anche il casello ferroviario”.

Novoli, il Sindaco risponde alle polemiche sulla rideterminazione delle indennità di funzione e dichiara di aver devoluto al Comune la propria maggiorazione per tutto il 2022

Il Sindaco Marco De Luca: “A chi pontifica dai banchi dell’opposizione o al bancone del bar, rispondo che la maggiorazione della mia indennità è stata da me destinata, in tempi non sospetti, al Comune di Novoli. I conti si fanno con la propria coscienza”

Si riportano le dichiarazioni del Sindaco Marco De Luca, in risposta alle polemiche sulla rideterminazione delle indennità di funzione previste dalla legge del 30 Dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587).

“Non ho parlato prima di questa questione, dacché ho sempre pensato che la beneficenza debba essere fatta nel silenzio della propria coscienza e senza proclami. Oggi però, dopo che la macchina del fango ha colpito la mia persona, sento che è arrivato il momento di dire la mia, e di spiegare ai miei concittadini come stanno realmente le cose.

A monte ritengo giusto precisare che l’aumento delle indennità è obbligatorio per tutti i comuni, è stato deciso da una legge nazionale e le maggiori somme sono finanziate interamente dallo Stato con stanziamenti annuali (e non fino al 50% come scritto su un noto giornale).

Detto questo, vorrei comunicare a chi, seduto nei banchi dell’opposizione o al bancone del bar, pontifica sulla maggiorazione del mio stipendio, che questa, in data 7 aprile 2022, e dunque ben prima di queste strumentali polemiche, è stata da me destinata beneficamente allo stesso Comune per l’intera annualità 2022. Ripeto, non lo avrei fatto se non fossi stato abbondantemente provocato e colpito nella mia correttezza, la mia buona fede, il mio amore spassionato e scevro da qualsiasi tipo di interesse per Novoli e la sua comunità. A chi attende queste occasioni per provare a fare polemica o a chi titola di bufere inesistenti, ribadisco di guardare alla propria coscienza: è con lei, e solo con lei, che si fanno i conti alla fine. Forse sarebbe il caso che si informassero bene sulle leggi e soprattutto sull’operato di questa amministrazione. Siamo stanchi di ascoltare sempre le solite polemiche strumentali”

