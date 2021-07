(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 CS. Nazi-fascisti. Forte (M5S Lombardia): “Estremismo va respinto, serve più attenzione in famiglia e nella scuola”.

“La notizia dello smantellamento di un gruppo di neonazisti a Milano è assolutamente preoccupante anche e soprattutto perché i fermati sono giovanissimi. Tra le giovani generazioni sembra mancare una conoscenza della Storia e una condivisione dei valori di democrazia, libertà e antifascismo della nostra Costituzione.

Gli arresti di oggi siano un monito per tutti rinnovare i nostri sforzi nella costruzione di una cultura della convivenza.

Le giovani generazione non hanno un contatto diretto con chi ha vissuto il dramma dell’olocausto e l’orrore del fascismo. Proprio per questo le Giornate della memoria e del ricordo devono essere rafforzate per consolidare la necessità del rifiuto di ogni forma di estremismo violento di destra.

Sullo sfondo mi sembra mancare, considerati gli sforzi della magistratura e delle istituzioni in questo campo, la capacità della scuola e delle famiglie di trasmettere una solida cultura della tolleranza. Certo non vale per tutti, ma serve necessariamente maggior vigore.

Su questo andrà aperto un dibattito: servono strumenti e metodi più efficaci perché la Storia non ripeta gli errori del nazi-fascismo”, così Monica Forte, Consigliera regionale del M5S Lombardia, commenta lo smantellamento da parte della Digos di un quattro ventenni milanesi neonazisti pronti al pestaggio di una persona di religione mussulmana.

🔊 Listen to this