(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 GIOVEDÌ 10 MARZO RIAPRE L’URP DI LAGHETTO

Giovedì 10 marzo riapre l’Urp (ufficio relazioni con il pubblico) di Laghetto. Gli uffici di via Lago di Nemi, 50 saranno aperti tutti i giovedì la mattina dalle ore 9.00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17,30. Questi i servizi che saranno erogati: informazione e orientamento utenza, protocollo, rilascio certificati, carte d’identità, segnalazioni, autenticazione delle sottoscrizioni e delle copie documenti, modulistica.

“La riapertura dell’Urp di Laghetto attua il decentramento dei principali servizi, consentendo ai residenti della zona di non doversi spostare al centro urbano per usufruire degli stessi servizi – spiega il sindaco, Francesco Ferri – Da inizio anno il comune di Monte Compatri ha adottato una serie di misure finalizzate a semplificare i servizi ai cittadini come la possibilità di ottenere certificati anagrafici presso le tabaccherie e le edicole, oppure attraverso il sito Internet comunale entrando con lo Spid o tramite l’App IO”.

Si specifica che l’URP del centro urbano, con sede in via Placido Martini 24, rispetterà i nuovi orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

martedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

L’Urp di Laghetto con sede in via Lago di Nemi, 50 sarà aperto:

giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Il rilascio delle carte d’identità presso entrambe le sedi e il ritiro degli atti depositati presso la casa comunale nella sede Urp (centro urbano) sono possibili solo previo appuntamento da richiedersi con le seguenti modalità: