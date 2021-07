(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 23 luglio 2021

MIRANO, DAL 29 LUGLIO TORNA LA ZTL ESTIVA

Da mercoledì 29 luglio entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato (Ztl) estiva nel

centro di Mirano. L’area interessata dal provvedimento, come ogni estate, sarà la

porzione di centro storico normalmente oggetto della Ztl permanente durante il week

end. Dal 29 luglio al 26 agosto, dunque, il traffico veicolare non potrà transitare nella

suddetta area dalle 21.00 alle 6.00 dei giorni da lunedì a giovedì.

La Ztl permanente rimane in vigore con i consueti orari: venerdì dalle ore 21.00

alle ore 6.00 di sabato; sabato dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di lunedì; festivi dalle ore

7.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Sono confermati l’accesso e la circolazione in deroga al regime di regolamentazione

della Zona a Traffico Limitato secondo le modalità stabilite con Ordinanza della

Polizia Locale di Mirano n. 121 del 16/06/2011.

Torna dunque il provvedimento che consente ai miranesi e agli ospiti provenienti dai

comuni vicini la possibilità di godere in sicurezza di uno dei tradizionali piaceri

estivi della nostra città, la passeggiata serale nel centro cittadino.

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45

🔊 Listen to this