Presentato oggi il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in presenza a Fiera Milano (Rho)

MICAM PRONTO A DARE SLANCIOALLA RIPRESA DEL CALZATURIERO

Milano 8 settembre 2021

È tutto pronto per la novantaduesima edizione di MICAM Milano, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in presenza a Fiera Milano (Rho).

Tra grandi conferme e importanti new entries, MICAM Milano, presentato oggi agli organi di informazione, si preannuncia come l’evento più completo per offrire agli operatori un’anteprima sulle collezioni primavera – estate 2022 e sui trend del settore.

Con una nuova formula che concentra in tre giorni la manifestazione e tante iniziative pensate per creare nuovi stimoli, la manifestazione torna in presenza per accogliere operatori italiani ed internazionali che potranno partecipare alla rassegna, in tutta sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera Milano, guardando e toccando con mano le novità per la prossima primavera-estate 2022 progettate dai migliori brand del mondo.

“Auspico che questa edizione di Micam, che si svolgerà in presenza e in assoluta sicurezza, segni la ripartenza per un comparto produttivo determinante per il made in Italy e l’economia del nostro Paese – afferma Siro Badon Presidente di Assocalzaturifici e MICAM Milano. Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro del nostro settore ci confortano, evidenziando come anche nel secondo trimestre dell’anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l’impennata già registrata a marzo. Un rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in cui le restrizioni imposte ovunque durante il lockdown avevano fortemente condizionato le attività delle imprese, la distribuzione e i consumi. In particolare le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra sull’anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%); fa ben sperare l’export (+31,5% in valore). Allo stato attuale, però, resta ancora elevato il gap coi livelli pre-Covid. Se le vendite estero, grazie al terzismo per le multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro (con divari superiori al -15%): per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora nettamente inferiore.

Sul mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora negativo, segnali confortanti per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle famiglie hanno sfiorato i livelli 2019. Le campagne di vaccinazione, in Italia e all’estero, hanno favorito la ripartenza delle economie e il ritorno a ritmi di crescita nella produzione e negli scambi mondiali. Certo, per un ritorno ai livelli pre-pandemici ci vorrà del tempo. Bisognerà anche recuperare quanto lasciato sul terreno occupazionale: 2000 addetti in meno da inizio anno, 3000 includendo anche la componentistica; ma sono fiducioso perché il rilancio e la ripresa del nostro Paese passano anche per il comparto calzaturiero”.

LA MANIFESTAZIONE: UN PIENO DI NOVITA’

A dare vita a MICAM 92 ci saranno 652 espositori con importanti ritorni in tutti i settori merceologi come Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry saranno invece presenti aziende di rilievo come Furla e Luciano Padovan. Gli espositori saranno dislocati in 5 padiglioni, che ospiteranno le aree in cui è, come sempre, suddivisa la manifestazione: nei padiglioni 1 e 3 ci sarà l’area Premium, nei padiglioni 2 e 4 l’area Contemporary, mentre il padiglione 6 darà spazio all’area Every Day.

Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan presenta Italian Artisan HEROES, una nuova area di 200 mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana ospitata nel padiglione 3 stand P01 Q12. “Con il progetto Italian Artisan Heroes, the ultimate manufacturing tradition, mettiamo al centro gli artigiani italiani, le persone, la loro storia ed il loro saper fare – afferma Olga Iarussi, Amministratore Delegato di Italian Artisan. Dopo la pandemia, vogliamo ripartire dall’essenza dell’artigianato made-in-italy, dal saper fare senza tempo. Siamo orgogliosi di ripartire con lo stand Italian Artisan a MICAM, uno spazio fisico che riflette il nostro marketplace B2B online. Il luogo di incontro tra Brand e Retailers internazionali con le eccellenze manifatturiere italiane”.

MICAM si afferma anche in questa edizione talent scout e punta sulle nuove generazioni creando occasioni di visibilità alle nuove espressioni di stile.

Così, tra le iniziative speciali di settembre torna, con la quarta edizione, il progetto EMERGING DESIGNERS, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept innovativo ai quali è dedicato uno spazio all’interno del padiglione 1.

E ancora MICAM START-UP BOOT CAMP, uno scouting continuo per l’individuazione delle migliori start up innovative nel settore calzaturiero da incubare e accelerare di cui verrà dato ampio risalto all’interno dei seminari di MICAM X con la partecipazione straordinaria del fondatore Patrick De Zeeuw.

Spazio alla fantasia, alla creatività e al mondo incantato delle fiabe con MICAM TALES SQUARE l’area del Padiglione 3 dedicata alla nuova campagna pubblicitaria di MICAM che porta con sé il mood glam e divertito della protagonista che cerca invano di costruire l’abito e le scarpe dei suoi sogni per il gran ballo che si concluderà con un #glamorous disaster. I visitatori potranno divertirsi e condividere sui social i vari “look disastrosi”.

A settembre tornerà anche MICAM X, l’innovation hub di MICAM Milano che sarà allestito all’interno del padiglione 1. Grazie ad un fitto calendario di seminari, MICAM X presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori di altissimo livello. Non mancheranno le presentazioni delle tendenze a cura di WGSN, verrà lanciato il nuovo progetto sulla sostenibilità creato da Assocalzaturifici che potrà essere concesso alle aziende capaci di raggiungere ed ottenere uno standard qualitativo secondo determinati requisiti.

La scelta strategica di MICAM è da sempre quella di supportare l’internazionalizzazione delle imprese del settore. Un posizionamento, riconosciuto a livello internazionale, che si consolida tramite l’adozione di strumenti e canali in linea con l’evoluzione dei mercati. Massima priorità, quindi, ai buyer. Attraverso la costituzione di partnership importanti con i player della distribuzione più qualificata, in Italia e all’estero – Federazione Moda Italia, Best Showroom-Assomoda, Histores, NIAM, National Shoes Retailers of America, Russian Buyer Union; un piano di promozione e incoming in collaborazione con ICE Agenzia nell’ambito dell’accordo quadro con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che porterà a Milano una delegazione di Influencer cinesi e russi, oltre a 120 operatori tra buyer e giornalisti internazionali ed infine, a settembre, partirà un progetto pilota con una campagna di influencer marketing a sostegno dei migliori store della calzatura Made in Italy in Russia.

Ancora una volta, inoltre, il digitale potenzierà la fiera fisica: così, la piattaforma MICAM Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la manifestazione.

UNA VISITA IN TUTTA SICUREZZA

A MICAM 92 la sicurezza è al primo posto. Per questo, per essere presenti in manifestazione è necessario che tutti gli operatori (espositori, visitatori, allestitori, fornitori) siano in possesso del GREEN PASS in corso di validità, ovvero almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione completa con vaccini autorizzati dall’[EMA](https://urldefense.com/v3/__https:/www.ema.europa.eu/en__%3B!!Mau7LpKvAuRithg!K78-fXGPC3riGnzf99SAXWAQ_2uE-E-PfF7WakTb6fz2QcLAAZVubMVeMr-4bP-aFkq_-oRpFg$) in lingua italiana o inglese (oppure solo con la prima dose dalla quale siano trascorsi almeno 14 gg – valido solo per i paesi ITALIA e UE, con codice QR).

– referto di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48 ore precedenti (in lingua italiana o inglese);

– certificato di guarigione da Covid-19 entro i 6 mesi precedenti (in lingua italiana o inglese).

Durante la manifestazione, presso gli accessi del quartiere fieristico, saranno disponibili degli hub tamponi dove sarà possibile effettuare test antigenici rapidi, a pagamento.

A MICAM Milano sono inoltre garantite tutte le disposizioni anti-contagio previste dalle istituzioni sanitarie: in manifestazione vigerà quindi l’obbligo di indossare sempre la mascherina al chiuso e si chiederà di rispettare i distanziamenti previsti. All’ingresso della manifestazione verrà effettuato il controllo della temperatura e durante i giorni di mostra saranno attivi sistemi di controllo dei flussi dei visitatori nei padiglioni.

MICAM: GLI EVENTI IN CONTEMPORANEA

Anche in questa edizione, MICAM sarà in contemporanea con MIPEL e con THE ONE MILANO SPECIAL FEATURED BY MICAM che si terranno all’interno del Padiglione 1, a stretto contatto con MICAM. HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION dal 18 al 20 settembre 2021.

Ancora una volta, la contemporaneità tra le manifestazioni diventa occasione di rilancio in sinergia per i comparti dell’accessorio e in questa occasione i quattro eventi hanno lanciato e condiviso l’hashtag #restarttogether.

