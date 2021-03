CS MANZO E VILLANI

(AGENPARL) – sab 06 marzo 2021 *FONDI POST SISMA DELL’IRPINIA, M5S HA SBLOCCATO OLTRE 350 MILA EURO PER

S. MARZANO E 128 MILA EURO PER CORBARA*

Le Deputate del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani e Teresa Manzo hanno

incontrato i sindaci di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, e di

Corbara, Piero Pentangelo per segnalare una grande opportunità per i due

Comuni: lo sblocco dei fondi destinati al finanziamento delle opere di

ricostruzione post sisma dell’Irpinia e del Salernitano (L.219/81) grazie

all’emendamento Maraia-Villani del M5S nella Legge di Bilancio 2021. Nel

caso specifico, sono destinati 352.895,50 euro per il Comune di San Marzano

sul Sarno e 128.142,16 euro per il Comune di Corbara!

“Abbiamo segnalato al neo sindaco di San Marzano sul Sarno la disponibilità

di poter disporre dei residui fondi relativi alla legge 219/81. Grazie

all’emendamento M5S, queste risorse vanno ad assicurare la definitiva e

completa ultimazione dell’opera di ricostruzione nei Comuni della Campania

colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981” – spiegano le Deputate

Villani e Manzo – “La novità è che sono attribuite ai singoli Comuni,

bypassando la Regione Campania, le competenze di spesa, programmazione e

controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate. Inoltre tutte

le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni, aperte

e risultanti dal Report della Contabilità speciale di Banca d’Italia al 31

dicembre 2018, vengono assegnate alle amministrazioni comunali per il

completamento degli interventi di ricostruzione. Pertanto, dovranno essere

gli stessi Enti comunali ad occuparsi della programmazione e del controllo

delle somme residue relative alla Legge 219 del 1981. Il sindaco di San

Marzano ci ha garantito la sua massima disponibilità a mettere in campo una

rapida ricognizione delle assegnazioni dei fondi nel territorio in modo

tale da utilizzare queste risorse non ancora spese, per la città con

efficienza ed efficacia”.

“A Corbara il sindaco Pentangelo mi ha illustrato l’iter messo in campo per

l’impegno e la spesa di tali fondi. Dopo il necessario passaggio in

Consiglio Comunale per accertare la mancata richiesta delle risorse

disponibili in contabilità speciale da parte dei cittadini, la Giunta ha

impegnato tali somme per la realizzazione di un’area parcheggi ed altri

interventi di risanamento nella città. Resta in ogni caso aperto il dialogo

per ogni chiarimento e supporto in merito ad eventuali criticità che

potrebbero essere riscontrate in corso d’opera. Inoltre ho apprezzato molto

il grande lavoro fatto dal sindaco di Corbara nella gestione del piano

vaccini” ha spiegato Villani “Entrambi i sindaci quindi, si sono dimostrati

molto disponibili e si sono subito attivati mediante la collaborazione dei

responsabili tecnici degli Enti per avviare o completare – come nel caso di

Corbara – l’iter per ottenere i residui delle somme stanziate con la Legge

di Bilancio 2021. Ora è il momento di accellerare, dopo 40 anni, l’opera di

ricostruzione e sviluppo delle zone delle Regioni Basilicata e Campania

distrutte dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Solo

attivando ill confronto con gli Enti locali vi sarà la possibilità di

sfruttare questi fondi per il bene della collettività. Non perdiamo questa

occasione importante per la nostra Terra!”.

ON. VIRGINIA VILLANI

