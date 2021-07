(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 c.a. Aler Milano

p. c. Direzione Generale Politiche sociali, abitative, disabilità

p. c. Egr. dr. Alessandro Fermi

Presidente Consiglio regionale lombardo

OGGETTO: richiesta aggiornamenti sulla rigenerazione urbana degli stabili di Via Bolla, nel Comune di Milano

Con la presente, in ottemperanza ai miei doveri istituzionali di Consigliere regionale lombardo, sono a richiedere informazioni, ai sensi dell’articolo 112 del Regolamento del Consiglio regionale, che mi sono necessarie nello svolgimento del mio mandato.

In particolare, a seguito del riscontro n. 2676 del 20/01/2021, sono a richiedere aggiornamenti sugli interventi di rigenerazione urbana degli stabili Aler in oggetto e chiedo se sia già stata definita la procedura di appalto come era stato segnalato dall’azienda nella risposta citata, oltre eventualmente al cronoprogramma degli interventi programmati.

Ricordo cordialmente che il comma 9 dell’art. 112 del Regolamento Generale del Consiglio regionale prevede la consegna di tali atti entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data odierna.

In attesa di un vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere Regionale

Nicola Di Marco

Milano, 05/07/2021

