(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 CS. M5S Lombardia. Maggioranza abbandona commissione inchiesta Covid. Fumagalli: “gesto di intolleranza, sul Covid in Lombardia va accertata la verità”.

La Maggioranza ha abbandonato i lavori della Commissione d’inchiesta emergenza Covid-19 in Consiglio regionale nel corso dell’audizione del Consulente dei familiari delle vittime covid, il Team Azione Civile Familiari Vittime Covid e dell’ex Direttore sanitario dell’Ospedale di Alzano Lombardo in merito alla gestione della pandemia sul territorio regionale nei primi mesi della fase emergenza.

Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta: “Proprio quando si entra nei dettagli specifici, e si rivive concretamente quanto è davvero accaduto negli ospedali lombardi all’inizio dell’emergenza, la maggioranza pensa bene di voltare le spalle alla Commissione. Quello del bambino capriccioso è un comportamento inaccettabile in una Istituzione pubblica chiamata a indagare su come sono andate le cose.

Evidentemente sentire il peso delle proprie responsabilità, chiaramente esposte in commissione di inchiesta da professioni che difendono le vittime del COVID infastidisce e ha determinato una reazione stizzita e spropositata.

Abbiamo assistito a una prova di intolleranza e di mancanza di rispetto verso le altre forze politiche e gli auditi. Mi auguro che questo sia un fatto episodico e circoscritto e che i lavori della commissione possano continuare regolarmente”.

🔊 Listen to this