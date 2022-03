(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 al 1985 a tutela e difesa

dell’autotrasporto italiano

ASSOTRASPORTI

, Associazione di categoria

In collaborazione con

COMUNICATO STAMPA

Sanremo, 19 marzo 2022

LETExpo

Logistics

Transport,

l’evento fieristico su logistica, trasporti e

intermodalità so

stenibile

giunge al suo ultimo giorno

Assotrasporti

sottolinea come, dopo

il lungo periodo

di pandemia, il luogo migliore per tornare ad incontrarsi e

confrontarsi

manifestazione