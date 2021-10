(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COURMAYEUR 29 OTTOBRE 2021

Si è svolta venerdì 29 ottobre 2021 l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur per la discussione dei n. 7 punti all’ordine del giorno.

A seguito dell’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’assemblea consigliare ha dibattuto la deliberazione sulla variazione n. 3 al bilancio di previsione del triennio 2021-2023.

Tra le minori spese in particolare figurano euro 855.000 relativi alla realizzazione delle centraline idroelettriche di Montita e Meyen. Il vice Sindaco con delega al Bilancio, Federico Perrin, nella propria relazione ha evidenziato che “alla luce degli studi in essere da parte di Celva e Regione conseguenti all’applicazione della normativa europea sulla gestione della rete idrica, si arriverà ad un cambiamento della struttura gestionale degli acquedotti. Tale cambiamento in essere e la futura gestione collettiva, non permettono attualmente di comprendere a chi saranno devoluti gli introiti. Per questo motivo e l’ingente importo previsto l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sospendere il progetto per quest’anno”.

Sul tema è intervenuto il capo gruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha manifestato la contrarietà rispetto alla scelta operata dall’Amministrazione comunale “Ci lascia basiti tale scelta. Pur comprendendo il quadro attuale di adeguamento alla normativa europea, non si capisce perché sacrificarlo così. Bloccare la macchina amministrativa su questo progetto strategico ci lascia perplessi”.

Il Sindaco Roberto Rota ha precisato che “il progetto non è accantonato è solo rimandato per ora perché spendere 800 mila euro per un investimento per il quale non sono chiari ancora gli introiti futuri non ci sembra opportuno, ci troviamo nella situazione impellente, inoltre, di realizzare altri interventi urgenti che sono prioritari. La scelta delle centraline in questa fase era quella meno urgente”. La delibera è passata con gli 11 voti favorevoli del gruppo SìAmo Courmayeur e i 4 voti contrari del gruppo Esprit Courmayeur.

E’ stata approvata a seguire, con l’astensione del gruppo Esprit Courmayeur, la delibera per l’adozione degli elaborati relativi alla modificazione della zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 5 comma 1 della l.r. 20/2009, nell’ambito dell’iter di approvazione della cartografia per l’eliski. Gli elaborati verranno depositati in pubblica visione presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi per presentare eventuali osservazioni.

Il tema del ghiacciaio di Planpincieux è stato al centro del quarto punto all’ordine del giorno con la deliberazione, approvata all’unanimità, sulle nuove procedure e scenari – estivi e invernali – per le misure di protezione civile, relative alla situazione di potenziale rischio glaciale.

L’assemblea ha poi approvato, con il voto contrario del Gruppo Esprit Courmayeur, il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di riperimetrazione ed asfaltatura del parcheggio in località Planpincieux. A relazionare sul progetto l’Assessore ai lavori pubblici, Alberto Motta. Il costo complessivo dell’opera è pari a euro 712.842 di cui euro 534.103 per lavori.

Il progetto prevede, in particolare, la riqualificazione della zona e l’asfaltatura del parcheggio (che potrà ospitare 160 veicoli invece degli attuali 90 circa), lo spostamento del centro di ricovero dei cassonetti per i rifiuti in una nuova struttura che conterrà anche un locale per servizi igienici per gli addetti alle valli, oltre al sistema di monitoraggio delle Grandes Jorasses gestito da Fondazione Montagna Sicura.

“L’intervento è condivisibile per il miglioramento della zona, ma non per l’aumento della capienza dei posti – ha evidenziato il capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi – che ci induce qualche perplessità. Non vediamo dietro questo progetto una visione più ampia sulle valli e la loro gestione”.

Ad intervenire sul tema il Sindaco, Roberto Rota: “Dopo 30 anni di discussioni siamo ancora qui a ragionare sulle valli, su cui oggi viaggiano ancora i pullman, che non sono la risposta. Dobbiamo trovare alternative che si sommino a quelle dei bus, per ora c’è solo l’auto. Il parcheggio a pagamento è un primo tassello e un’operazione che si ripaga in 5 anni. Riteniamo che si debba fare, anche per dare un servizio migliore. Dobbiamo ragionare su interventi che diano una risposta per le valli tutto l’anno non solo per un mese e mezzo l’estate. I ragionamenti sono diversi e vanno fatti in fretta, su questo ci sollecitano anche dalla Regione. L’idea dell’ovovia, se si potrà fare, perché di fatto abbiamo affidato solo uno studio, sarà la meno onerosa. Una galleria per il treno avrebbe costi insostenibili, con poi il problema dei materiali di scavo. Stiamo lavorando a nuove idee per diminuire sensibilmente i transiti auto non solo nei mesi di luglio e agosto. Dobbiamo assumere decisioni che man mano si miglioreranno nel tempo, e la tecnologia oggi ci può aiutare molto. Stessi principi valgono anche per la Val Veny”.

A seguito della comunicazione del prelievo di 20mila euro dal Fondo di riserva per il finanziamento degli interventi di potatura degli alberi sui viali comunali, il Sindaco ha informato l’Assemblea, tra l’altro, che sono stati terminati i lavori prodromici al collaudo per il vallo di Plan Chécrouit. Effettuato il collaudo sarà possibile aprire in tutta sicurezza le piste da sci.

Il video dei lavori consiliari può essere rivisto al seguente link: https://ac054fe.streamcloud.it/

Moreno Vignolini

