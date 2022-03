(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 L’ASSESSORE ANGELETTI RISPONDE AI RAPPRESENTANTI DI RIFONDAZIONE COMUNISTA IN MERITO ALL’OPERA DI VIA BELVEDERE FALERII VETERES

Civita Castellana – “Da quanto letto dalla stampa locale non posso che dedurre che il partito di Rifondazione comunista abbia l’ardire di sostituirsi, malamente, all’Ufficio tecnico del Comune, dettando i tempi di partenza delle opere pubbliche in barba a tutte le leggi nazionali e regionali in materia.

Mi preme però rassicurare gli uomini del partito di via delle Palme portandoli a conoscenza del fatto che i lavori del Belvedere Falerii Veteres risultano essere già tra le priorità dell’Amministrazione, da realizzare insieme alle asfaltature delle strade cittadine.In merito alla accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti da parte dell’Ente poi, anche in questo caso voglio rassicurare sul fatto che, per la sistemazione successiva alla frana di via del Belvedere Falerii Veteres, l’Amministrazione Giampieri ha provveduto ad inoltrare presso l’Agenzia regionale di protezione civile una apposita richiesta di contributo per cui è in attesa di formale riscontro. A dimostrazione che in Comune non stiamo con le mani in mano e che non abbiamo alcun bisogno di farci dettare l’agenda da Rifondazione comunista”.

Carlo AngelettiAssessore ai Lavori pubblici

Civita Castellana, 18 Marzo 2021