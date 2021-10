(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 ISTITUTO FRIEDMAN: SUBITO COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SU IPOTESI FINANZIAMENTI AL M5S DAL VENEZUELA

Roma, 21 ottobre 2021 – “Il regime venezuelano di Hugo Chavez ha finanziato il Movimento 5 Stelle; questa l’affermazione de ‘El Pollo’, all’anagrafe Hugo Carvajal, capo dell’intelligence militare per 10 anni di Hugo Chavez. Carvajal ha messo queste accuse nero su bianco in un documento consegnato al giudice del Tribunale nazionale spagnolo Manuel Garcia-Castellon, infatti l’ex capo dell’intelligence è recluso in Spagna dove è stato arrestato nel settembre scorso e sta collaborando con la giustizia, dichiarando, trai vari crimini del regime, tutti i finanziamenti illeciti con cui Caracas avrebbe sostenuto partiti politici ‘simpatizzanti’ in altri Paesi, tra i quali Spagna e Italia appunto. Le indiscrezioni sugli ipotetici finanziamenti ai grillini, trapelate da fonti spagnole, confermate ora dalla BBC e da ‘il Giornale’ erano già state rese note dal giornale spagnolo ABC un anno fa attraverso a un documento d’intelligence pubblicato in prima pagina. Ora queste notizie sembrano essere più che delle semplici indiscrezioni, divenendo vera e propria materia giudiziaria in un’inchiesta in un Paese europeo. Auspichiamo e chiediamo con forza che il Parlamento italiano voglia quanto prima istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta per approfondire queste notizie, trattandosi di materia di primario interesse pubblico nazionale. Se confermata l’ipotesi del finanziamento al M5S da parte del regime venezuelano, non solo si tratterebbe di una grave responsabilità di natura morale e politica, ma di gravi reati che per la prima volta nella storia recente avrebbero portato a una grave ingerenza di una dittatura straniera nella politica italiana. Questi finanziamenti avrebbero di conseguenza influenzato le elezioni e la vita politica del Paese negli ultimi 10 anni e visto che chi ha mosso le accuse sostiene di essere stato protagonista di questi crimini, non si tratta di notizie trascurabili. Auspichiamo che ancora prima della Commissione siano i vertici dei 5 Stelle a fornire delle chiare spiegazioni sulla vicenda in questione” – Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute.

