CS INTERROGAZIONE SU CASO ANGRI + FOTO COL MINISTRO BIANCHI

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 *CAOS GESTIONALE AL PRIMO CIRCOLO DI ANGRI,*

*VILLANI (M5S) CHIEDE L’INTERVENTO DEL NEO MINISTRO *

*DELL’ISTRUZIONE BIANCHI*

Profonda crisi organizzativa e gestionale dell’istituzione scolastica Primo

circolo didattico di Angri “Sant’Alfonso Maria Fusco”, la Deputata del

MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani dopo il pressing di questi mesi

all’Ufficio Scolastico Regionale e all’ex Ministro, Lucia Azzolina presenta

un’interrogazione (la numero 4-08326) al neo Ministro dell’Istruzione,

Patrizio Bianchi.

“Sono indignata e molto preoccupata per l’attuale condizione del Primo

Circolo di Angri e sono intenzionata ad andare fino in fondo per accertare

ogni responsabilità su quello che sta accadendo in queste ore nel plesso,

fino a pochi mesi fa, fiore all’occhiello della nostra comunità. Per questo

motivo ho deciso di presentare un’interrogazione rivolta al neo ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi per chiedere un rapido intervento: è

opportuno mettere in campo degli accertamenti ed iniziative per

ripristinare la fiducia e garantire la sicurezza degli studenti e del

personale scolastico dell’istituto. Non possiamo più aspettare!” dichiara

la Deputata Virginia Villani.

“Dalle numerose segnalazioni che ho ricevuto in questi mesi dai genitori

degli alunni di Angri, dal presidente del Consiglio d’Istituto, dalle

isitituzioni locali e dall’Asl di Salerno, Dipartimento di prevenzione,

emerge una gravissima situazione di crisi gestionale al Primo circolo

angrese. Questa importante e prestigiosa scuola del territorio è giunta

agli onori della cronaca fin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dei

notevoli disagi causati dalla gestione organizzativa e dalla presenza di

pericolosi assembramenti venutisi a creare fin dal primo giorno di rientro

in classe dei bambini delle scuole primarie” – spiega la Deputata Villani –

“Addirittura qualche settimana fa, la preside non ha voluto far entrare

nella scuola la dirigente dell’ASL di Salerno, dipartimento di prevenzione,

che voleva verificare l’avvenuta sanificazione dei locali a seguito del

contagio di due fratellini che frequentano il plesso. La dirigente

scolastica non ha voluto ricevere la funzionaria Asl senza appuntamento e

quindi si è rifiutata di farla entrare: solo l’intervento dei Carabinieri

ha concesso alla responsabile di effettuare i dovuti controlli sanitari”.

“Purtroppo in questa scuola tali incresciosi episodi si stanno verificando

troppo spesso e sono riconducibili ad una mala gestio della dirigente di

Angri, in relazione all’adozione ed attuazione di tutti i provvedimenti

necessari all’avvio dell’anno scolastico e alla repressione e alla

limitazione del contagio Covid-19. Ogni giorno si limitano i servizi

essenziali per l’istruzione pubblica ad Angri. Fin da settembre scorso ho

personalmente sollecitato sul caso l’Usr per la Campania, nella persona del

direttore generale Luisa Franzese, oltre al Ministro dell’istruzione pro

tempore Lucia Azzolina. Infatti, lo scorso 15 gennaio 2021 è avvenuta

l’ispezione di un dirigente tecnico, incaricato di verificare la situazione

presso la struttura. Siamo ancora in attesa quindi, di una disamina sul

caso ed un’immediata risoluzione delle problematiche riscontrate. Intanto,

continuo a ricevere numerose segnalazioni non solo da parte di tanti

genitori, ma anche da parte dell’assessore Maria D’Aniello e dal personale

Ata e dai docenti che hanno denunciato l’insostenibile situazione

lavorativa e il clima di tensione nel quale si trovano costretti a

lavorare. E’ necessario intervenire il prima possibile: diversamente, si

rischia di ledere il sacrosanto diritto all’istruzione dei nostri bambini e

questo, non possiamo ulteriormente permetterlo” conclude la Deputata

Villani.

ON. VIRGINIA VILLANI

—

