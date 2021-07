(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Interrogazione al vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell sui recenti sviluppi a Cuba

Gli Europarlamentari italiani e spagnoli del Ppe hanno presentato un’interrogazione al vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell sui recenti sviluppi a Cuba.

Nell’interrogazione, cofirmata dagli Onn. Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, gli Europarlamentari chiedono che l’UE intervenga per garantire una transizione pacifica fra il regime comunista e la democrazia.

Da ieri, centinaia di manifestanti sono stati arrestati. Il Partito Popolare Europeo chiede democrazia, libertà e cooperazione fra Europa e Cuba.

