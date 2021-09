(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 SABATO FESTA A MAGRETA PER L’INAUGURAZIONE DEL CAMPO DA BASKET

A seguire, la presentazione del percorso podistico attraverso la campagna e i caseifici della frazione

Sabato 18 settembre alle ore 16, si terrà l’inaugurazione del campo da basket di Via Zilibotti a Magreta. L’evento in collaborazione con ASD Magreta prevede, dopo i saluti del Sindaco Maria Costi e del Vicesindaco con delega allo Sport Simona Sarracino, alle 17.30 la presentazione del percorso podistico attraverso la campagna e i caseifici a cura di ASD Podistica Formiginese e Gruppo Kaos.

Durante tutto il weekend si terranno attività con gli alunni della Scuola Palmieri, basket, ginnastica, camminate e musica.

Il nuovo impianto, realizzato all’interno del giardino della Scuola primaria “Vincenzo Palmieri”, è il frutto di un percorso di confronto tra la Scuola stessa, l’Associazione sportiva Magreta e l’Amministrazione comunale di Formigine: il campo sarà infatti fruibile da parte degli alunni durante l’orario scolastico, ma anche a disposizione di giovani e atleti nelle ore extrascolastiche. Con una superficie pari a 32×19 metri, il campo sarà regolarmente segnato e dotato di tutte le attrezzature necessarie, oltre a un sistema di illuminazione temporizzata che permetterà di fruire della struttura anche nelle ore serali.

I lavori hanno riguardato anche il manto erboso circostante, dove sono stati piantumati sei alberi per garantire l’ombreggiatura nelle ore più soleggiate ed è stata installata una fontana con acqua potabile. Opera strategica per la frazione e a lungo richiesta dai residenti, il nuovo campo offrirà un nuovo punto di aggregazione per le associazioni giovanili del territorio, che saranno coinvolte per l’inaugurazione, oltre ad ampliare le possibilità di outdoor education per gli alunni della scuola.

