IACP FUTURA, PROTESTE AL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE. LA POSIZIONE DEL M5S

“Esprimiamo piena solidarietà ai cittadini del Salernitano, di Pagani, S.Egidio e Fisciano, che in queste ore stanno vivendo sulla loro pelle il prezzo del fallimento dell’IACP Futura. Sul caso abbiamo assicurato ai proprietari interessati il massimo impegno. Stiamo valutando e verificando l’opportunità di definire tutte le soluzioni possibili e tutte le procedure da attuare da un punto di vista legale”: così i Deputati del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani e Nicola Provenza intervengono in merito alle proteste di questa mattina al Tribunale di Nocera Inferiore dove era in corso l’udienza sulla vendita dei beni immobili e appartamenti di proprietà dell’IACP Futura. L’alienazione senza diritto di prelazione per i proprietari potrebbe comportare la perdita delle case per molte famiglie: “In queste ore decisive per tante famiglie si gioca un’importante partita di civiltà e solidarietà sociale: io credo che le persone che sono state danneggiate dal crac della società che gestiva gli alloggi popolari, debbano essere considerate come “creditori” e risarcite, qualora i giudici lo ritengano opportuno” dichiara la Deputata Villani. “Abbiamo massima fiducia nell’operato della Magistratura: mi auguro che il diritto alla casa, da sempre prioritario per il MoVimento 5 Stelle, sia tutelato!” conclude il Deputato Provenza.

