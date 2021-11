(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 lefttop

I CITTADINI DI MONTECORVINO PUGLIANO POTRANNO CONTARE SU UNA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA: SABATO 20 NOVEMBRE TAGLIO DEL NASTRO DEL “CAMPETTO DELLA RINASCITA”

Sarà inaugurato sabato 20 novembre a partire dalle ore 10.30, il campetto di calcio a cinque ubicato in via Basilicata alla frazione di Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano.

L’investimento economico per la riqualificazione dell’intera opera ammonta a circa 30 mila euro, i fondi sono stati reperiti dal bilancio comunale e hanno compreso la sostituzione della rete perimetrale, la posa in opera di erba sintetica, di due nuove porte con relative reti, la protezione dei paletti a sostegno della recinzione con materiale antinfortunistico oltre che al livellamento del massetto di cemento preesistente che presentava diversi avvallamenti.

«Oggi questa area ludica risplende di nuova luce dopo anni di totale abbandono e sarà riconsegnata alla collettività con notevoli benefici in termini di recupero sociale dei giovani ma anche nel prevenire ogni forma di devianza minorile. Sarà un punto di riferimento per tantissimi giovani» – afferma il Sindaco, Alessandro Chiola.

«L’intera amministrazione, sin dal suo insediamento, ha programmato il recupero e la riqualificazione dei cosiddetti campetti di periferia, certamente non secondari alle grandi strutture sportive. Tali strutture sportive rivestono oggi un ruolo primario e di estremo valore educativo» – commenta il Delegato allo sport, Rosario Castelluccio.

Il programma inaugurale del “Campetto della Rinascita” si articolerà rispettando il seguente orario: ore 10.30 visita delle scolaresche del territorio; ore 17.00 taglio del nastro alla presenza delle associazioni sportive e della cittadinanza.

