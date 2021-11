(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Provincia di Salerno

Ufficio Stampa

Comunicato stampa del 24 Novembre 2021

GIFFONI SEI CASALI,

PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA’:

LE ALUNNE ROBERTA DI MURO E ANGELA

RUSSO PREMIATE PER I CORTOMETRAGGI SU

SPORT E COVID

Con il cortometraggio dal titolo “L’importanza dello Sport”, la tredicenne Roberta Di

Muro si è aggiudicata il premio per il miglior video prodotto nell’ambito del progetto di

formazione “Educare alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale: Concorso Video

Smart”, patrocinato dal Comune di Giffoni Sei Casali e giunto alla quindicesima edizione.

Il video ha conquistato la commissione esaminatrice per il modo divertente e stimolante con

cui spiega cosa sia lo sport. «Fare attività fisica – racconta Roberta – fa bene alla salute, al

corpo, alla mente». Oltre ai benefici più noti, la protagonista ci offre interessanti punti di

vista: «Da una parte molti atleti si sono allontanati dalla vita “sregolata” che

conducevano, dall’altra tanti ragazzi (e non solo) si sono distaccati dal mondo virtuale in

cui ci si ritrova quando si utilizza fuori controllo lo smartphone».

Ha ricevuto una “Menzione Speciale” il cortometraggio realizzato dalla dodicenne Angela

Russo, dal titolo “Io e il Covid”.

Il cortometraggio racconta come nella primavera del 2020 la protagonista è venuta a

conoscenza durante le ore di lezione a scuola che la sua famiglia fosse risultata positiva al

Covid. In un primo momento da unica negativa in casa, si è trovata costretta a vivere

rinchiusa nella propria stanza. Ma non c’è stata reale distanza dalla sua famiglia che le ha

fatto sentire il proprio affetto costantemente in quei lunghi giorni anche in occasione del suo

compleanno “festeggiato” attraverso lo schermo dello smartphone. Successivamente ha

contratto anche lei il virus, ma per fortuna ora è felice perché può raccontarlo, il suo corpo è

guarito così come il suo cuore: ha raggiunto la consapevolezza che nella vita c’è sempre

almeno un motivo per guardare avanti.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina, mercoledì 24 novembre, nell’aula

consiliare di Giffoni Sei Casali alla presenza del Vice Sindaco, Luigi Vitolo, dell’Assessore

alla Scuola, Ilenia Terlizzi, dell’organizzatore Sante Massimo Lamonaca, del

responsabile del locale plesso scolastico, prof. Aldo Pepere.

Piazza Giovanni Paolo II – 84090

