(AGENPARL) – mer 23 giugno 2021 “Sarno è il Paese dove vivo da più di 40 anni, è il Comune dove vive la mia famiglia, non posso restare a guardare! Per questo motivo ha raccolto l’appello del Sindaco di Sarno pubblicato sui giornali locali e ho consegnato personalmente al Presidente del Consiglio Mario Draghi la lettera sui risarcimenti per le vittime della frana del 5 maggio 1998 che potrebbero portare il nostro comune al dissesto finanziario.

Il mio obiettivo, da quando sono in Parlamento, è lavorare in sinergia con tutte le amministrazioni per il bene delle comunità del territorio.

So bene che quello di Sarno è un problema molto delicato e complesso per questo affiancherò l’Ente comunale e sosterrò la sua richiesta cercando di impegnarmi affinché la questione si risolva nel migliore dei modi. Sono consapevole delle difficoltà, ma lavorerò per il bene della mia comunità al di là dei colori politici”: lo dichiara la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle.

