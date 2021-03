CS FONDI SCUOLE

(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 *MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE, VILLANI (M5S):*

“*26 MILIONI DI EURO STANZIATI PER LA PROVINCIA DI SALERNO”*

“*Disponibili per le Province e le Città Metropolitane 1 miliardo e 125

milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole di secondo grado:

25.988.789,74 euro sono per la Provincia di Salerno”*: ad annunciarlo

la *Deputata

del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani. *

“*Il tema della manutenzione e messa in sicurezza è da sempre a me, donna

di scuola, molto caro. La notizia dell’arrivo delle risorse per gli

interventi nelle scuole superiori in Campania ed in altre Regioni Italiane,

dimostra quanto il MoVimento 5 Stelle si sia impegnato in tale senso.

Qualche ora fa, il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha

firmato un Decreto sull’edilizia scolastica che assegna 1 miliardo e 125

milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole

secondarie di secondo grado. Si tratta di uno degli ultimi Decreti dell’ex

Ministro della scuola, Lucia Azzolina. Sono risorse che abbiamo stanziato

col Decreto del Governo Conte bis 104/2020, il cosiddetto “Decreto agosto”

con una misura specifica, pensata per velocizzarne l’attribuzione” *–

spiega la *Deputata* *Villani* – *“Abbiamo infatti previsto che venissero

ripartite con Decreto del Ministro dell’Istruzione, semplificando un

percorso generalmente tortuoso, fatto di passaggi per altri dicasteri, che

avrebbe fatto perdere tempo preziosissimo per gli interventi a causa della

lungaggine della burocrazia che tutti conosciamo”.*

“*Il Decreto Ministeriale attribuisce le risorse economiche direttamente

alle Province ed alle Città metropolitane per interventi di messa in

sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione. In totale alla

Campania sono stati destinati ‭130.276.851,07‬ euro, di cui 25.988.789,74

euro per la Provincia di Salerno, 63.530.145,78 euro per la Provincia di

Napoli, 21.500.976,31 euro per la Provincia di Caserta, 8.452.735,51 euro

per la Provincia di Benevento e 10.804.203,73 euro per la Provincia di

Avellino”* – continua la* Deputata Virginia Villani* – *“La continuità con

le misure del Governo Conte bis da parte di questo Esecutivo dimostra che

abbiamo fatto finora un buon lavoro e continueremo a farlo. Infatti,

continueremo a lavorare affinché tutte le scuole di questo Paese siano

luoghi di sicurezza e di accoglienza”* conclude la *Deputata* *M5S.*

