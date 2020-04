CS.FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI: L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE E SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

(AGENPARL) – lun 20 aprile 2020 corso nel 2020».

La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, “congelata” in attesa che il quadro normativo

ed economico sia riportato a normalità, anche – si legge sempre nella relazione – al fine di evitare che

siano adottati “criteri deformati”.

La preoccupazione del legislatore appare maggiormente rivolta ad evitare che la valutazione delle

voci sia effettuata con criteri non di funzionamento.

Per i bilanci dell’esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell’impresa

di compiere previsioni attendibili circa la continuità operativa quantomeno fino al termine

dell’esercizio 2020 (si veda anche par. 22 dell’OIC 11 di seguito richiamato), astraendo dalla presenza

dell’effetto dell’emergenza pandemica.

Resta, quindi, in ogni caso, il tema di considerare quali debbano essere le migliori assunzioni contabili

che possano essere effettuate per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020 e quali

siano gli scenari da riportare a livello informativo.

Si pone il problema se vadano utilizzate, per l’accertamento della continuità, i risultati dell’esercizio

antecedente il cui bilancio risulti già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure

quelli risultanti da una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019. La scelta impone di

bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti normativi, profili diversi. In ogni caso, è indubbio

che la nota integrativa, come supporto alla “esistenza continuativa” di going concern

antecedentemente all’emergenza Covid-19 debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui

verte l’impresa anche in prospettiva futura.

Stante la situazione, detta capacità potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da

rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero derivare. Infatti, le misure potenzialmente

compensative previste dal Governo, tendenti a creare una sorta di “equilibrio economico-finanziario”

tra gli operatori dei vari settori, confermano come i presupposti per la continuazione delle attività

aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte,

dall’efficacia dei provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti dei

mercati.

A livello di principi contabili nazionali la tematica della continuità aziendale è trattata nell’OIC n. 11,

Finalità e postulati del bilancio d’esercizio1; infatti, nel par. 22 dell’OIC n. 11, è previsto che «Nella

fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica

della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato

alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno

dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione

prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa

dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni

effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed

incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le

incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale».

L’accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe avvenire sulla base di valutazioni

condotte con criteri ordinari, ma condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla

crisi aziendale in atto.

Ciò detto, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

1. in presenza del presupposto di continuità:

1 Cfr. OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, parr. 21-24.

a. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione

o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che

l’emergenza pandemica non impatta;

b. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica

nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per

esempio, CIG, moratorie, etc.);

2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:

a. se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il

bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di

applicazione della deroga in nota integrativa;

b. se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23

febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e

in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.

Assumono, quindi, rilevanza specifica le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va

illustrato lo scenario (o gli scenari) di riferimento su «un prevedibile arco temporale futuro» che, a

fronte dell’emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività

e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di

affidabilità e verificabilità.

Nel presente documento programmatico sono affrontati, in via preliminare, i seguenti temi:

a) i bilanci relativi all’esercizio 2019;

b) i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali;

c) l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio

2020;

d) il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio.

Di seguito, i singoli punti vengono sinteticamente ripresi, con alcune prime indicazioni e proposte di

soluzione, che verranno approfondite nei documenti successivi.

3. I bilanci relativi all’esercizio 2019

L’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019,

così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del

2020.

Per questa ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di

bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti

dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto

il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze

gravanti sugli stessi.

L’emergenza epidemica da Covid-19 configura, in sostanza, un evento di competenza dell’esercizio

2020 e, come tale, non produce effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 20192. Tale comportamento

contabile di natura generale resta valido anche con riferimento al calcolo delle perdite durevoli di

valore delle immobilizzazioni. In tal caso, potrebbero, infatti, emergere dubbi in merito al calcolo del

“valore recuperabile”, inteso dall’OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni materiali e immateriali come il maggiore valore tra valore d’uso e fair value, al netto

dei costi di vendita, dell’attività o dell’unità generatrice di flussi di cassa che è soggetta al test di

perdita del valore. Premesso che l’elemento cui si applica il test deve essere svalutato laddove il

valore recuperabile sia inferiore al valore contabile, anche il sopra citato valore d’uso, determinabile

per mezzo dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi (con il metodo “ordinario”) o con la capacità

d’ammortamento (con il metodo semplificato), dovrebbe essere stimato partendo dalle assunzioni

che potevano essere sviluppate alla data di chiusura dell’esercizio.

Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei “fatti di rilievo

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” da riportare nella nota integrativa3 e nella “evoluzione

prevedibile della gestione” da riportare nella relazione sulla gestione. A questo proposito, va

osservato come le informazioni da inserire nella nota integrativa siano collegate, quanto a quantità e

analiticità, alla data di approvazione del bilancio; il differimento dell’approvazione del bilancio

accresce le informazioni disponibili e potrebbe contribuire a meglio definire il quadro4.

Tenuto conto che, per la gran parte delle imprese, l’evento è successivo alla chiusura

dell’esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, si

suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed

evoluzione prevedibile), così da rendere l’informativa più strutturata ed efficace, rinviando se

del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa5.

In relazione alla parte qualitativa e descrittiva sopra indicata, pare necessario inserire una serie di

elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza

sanitaria, che faccia percepire l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato,

economico e strategico della singola impresa.

Gli elementi informativi andrebbero aggregati per aree di attività:

1. attività operativa;

2. attività di investimento;

2 Cfr. OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, parr. 59-67.

3 Nello specifico, si ricorda che l’art. 2427, co. 1, n. 22-quater), del codice civile richiede che nella nota integrativa siano

illustrati «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio».

4 La soluzione individuata per l’esercizio 2019 potrebbe essere estesa anche alle imprese, con esercizio difforme dall’anno

solare, che chiudono il bilancio entro il 23 febbraio del 2020.

5 Si ritiene che possano essere informazioni tipiche dell’evoluzione prevedibile della gestione di cui all’art. 2428, co. 3, n. 6,

del codice civile elementi informativi, quali previsioni in termini di evoluzione dei contesti di riferimento, delle misure

adottate nei Paesi in cui si opera, livelli di performance e continuità di servizio dei fornitori con cui si opera.

3. attività di finanziamento;

4. attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.

Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi e se indicabili con attendibilità,

informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all’impatto sui contratti

esistenti, all’andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti,

alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel

business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul

personale, all’andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità

incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di

dividendi (sia legati all’utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modifica nelle politiche di

tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling).

4. I bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali

Le disposizioni temporanee si applicano anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31

dicembre 20206. Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente

ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile – in attesa di chiarimenti

ufficiali – ai bilanci consolidati oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell’anno

solare 2020.

L’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo evidente. Premesso

che le disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità di proseguire la gestione (si

pensi agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 n. 4, 254-duodecies del codice civile) sono state

disattivate ex lege dall’art. 6 del decreto liquidità fino alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene ancor

più fondamentale, come approccio generale, salvaguardare la funzione informativa del bilancio, onde

permettere a tale documento di mostrare le eventuali perdite subite e programmare in modo

appropriato la gestione futura.

Non appare, tuttavia, necessario “modificare” i principi o proporre soluzioni contabili ad hoc;

piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un

fenomeno peculiare.

Gli aspetti da approfondire sono:

1. il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l’ampliamento,

secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid-19, riprendendo

anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;

2. l’identificazione dell’impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi

di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, utilizzato in molti covenant;

6 Rileva, tuttavia, osservare che l’art. 7 del decreto si riferisce più ambiguamente ai bilanci d’esercizio “in corso al 31

dicembre 2020”.

3. il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di controllo interno

della gestione della liquidità;

4. la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell’eventuale risarcimento statale o

delle eventuali agevolazioni ricevute.

5. L’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi

all’esercizio 2020

Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale

e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In

particolare, gli elementi di problematicità riguardano:

a) la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identificare l’orizzonte di riferimento, visto che

l’evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;

b) il valore d’uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di

cassa attesi;

c) il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.

In questo quadro, alcuni temi per i quali pare rendersi necessario un approfondimento sono:

a) le modalità tramite cui identificare gli effetti economici e finanziari derivanti dal Covid-19;

b) le modalità operative per lo svolgimento del test di impairment e, in particolare, le modalità di

determinazione del valore terminale dell’attività esaminata;

c) le condizioni per poter effettuare tale test;

d) la ridefinizione del ruolo e della tipologia degli indicatori utilizzati per identificare i sintomi della

svalutazione;

e) l’identificazione dei valori maggiormente critici, quali le valutazioni a fair value, i crediti, il

magazzino.

Ovviamente, la ponderazione nei processi di impairment di condizioni future che risentano, sia pure

in via mediata ed indiretta, dell’emergenza sanitaria, rischia di reintrodurre, di fatto, valutazioni sulla

continuità “congelate” dal legislatore, creando situazione di potenziale conflitto con le disposizioni

normative.

6. Il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio

La parte qui di interesse riguarda, in particolare, gli indici di allerta, di cui si dovrà definire il ruolo che

rivestono in questo particolare momento, tenendo conto del rinvio della piena applicazione del

Codice al 2021.

È, pertanto, condivisibile la scelta del legislatore del decreto liquidità, il quale ha previsto il

differimento dell’entrata in vigore del Codice al 1° settembre 2021. A tale conclusione si sarebbe

dovuti giungere in una prospettiva operativa anche in assenza di esplicito disposto normativo.

Va inizialmente precisato che non tutti i settori hanno risentito in modo analogo dell’emergenza:

alcuni non hanno mai interrotto l’attività (p.e. e-commerce, piattaforme digitali, alimentare e ampi

settori della GDO), altri stanno subendo perdite ingenti e rischiano di vedere completamente

stravolto il loro ruolo nei mercati, soprattutto internazionali.

Da una parte, dunque, è da escludere l’applicazione indistinta a tutte le imprese degli indicatori di

allerta, visto il generalizzato forte peggioramento delle performance; dall’altra, premesso che

l’attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare di un anno potrebbe significare,

per molte realtà, un declino ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai ritardi

nell’affrontare la situazione. Infatti, rinviare tutto al 2021, per certe imprese può significare perdere

due/tre anni e certamente uscire dal mercato.

