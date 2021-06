(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Filippo Rossi (Buona Destra): “Io, di destra, mi inginocchio contro il razzismo”.

“Io mi inginocchio contro il razzismo. Senza se e senza ma. Inginocchiarsi è un simbolo e i simboli servono, sono sempre serviti”, cosi il leader della Buona Destra Filippo Rossi interviene nel dibattito nato attorno al mancato gesto antirazzista della Nazionale Italiana. “Mi inginocchio – prosegue Rossi – non perché è una moda. Lo faccio perché è una battaglia giusta. Ma aggiungo: se la giustizia diventa una moda che male c’è? Meglio una moda giusta che una trasgressione ingiusta. Meglio un simbolo positivo che tanti simboli negativi. Mi inginocchio come uomo di destra perché penso che sia arrivato il momento di scegliere da che parte stare”.“So benissimo – conclude il fondatore della Buona Destra – che un simbolo non basta, so benissimo che le contraddizioni del mondo non finiranno né oggi né domani, ma non per questo non bisogna fare, dire, testimoniare giustizia. A quelli che si ribellano a un piccolo gesto di umanità in nome di una fantomatica libertà assoluta, rispondo che no, non si può essere liberi di essere razzisti. Non è un’opzione in campo. Io mi inginocchio in nome della civiltà e della tradizione italiana, in nome di tanti migranti che hanno subito la bestialità del razzismo. Io mi inginocchio perché il razzismo è il male assoluto e di fronte al male assoluto non sarà qualche dubbio a farmi schierare dalla parte sbagliata”

Roma, 28 giugno 2021

