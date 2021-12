(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Festa della Vite: dopo il rinvio, causa maltempo di domenica scorsa, il tradizionale appuntamento con la Festa della Vite torna con lo stesso programma domani domenica 19 dicembre

Dopo il rinvio, causa maltempo, di domenica scorsa, il tradizionale appuntamento con la Festa della Vite a Novoli torna con lo stesso programmadomani domenica 19 dicembre.

La Festa della Vita – ricorrenza molto sentita che, con la posa della prima fascina della Fòcara, segna l’inizio dei lavori per la costruzione del falò più grande del bacino del Mediterraneo, realizzato in onore di San Antonio Abate e che verrà poi acceso il 16 gennaio 2022 –si apriràcon la scenografica rappresentazione degli Sbandieratori di Oria che, in corteo, sfileranno per le strade di Novoli partendo alle 10.30 da Piazza Stazione, per arrivare in Piazza Tito Schipa intorno alle 11.00, dove prenderà il via una spettacolare esibizione cavalleresca con la partecipazione della “Tenuta Quattru Pizzure” e dell’associazione “Crazy Horse” di Carmiano. A seguire, alle 12.00, l’associazione culturale “Viva Mente” renderà omaggio a Dante Alighieri mettendo in scena la rappresentazione dal titolo “Nel settecentenario dantesco: dalla metafora del fuoco alla sacralità della vite”.Alle 12.15, sempre in Piazza Tito Schipa, il momento clou della festa: la benedizione della prima “fascina” di vite da parte del parroco Don Luigi Lezzi e la successiva cerimonia di posa che darà il via ufficiale alla costruzione della grande pira; nei giorni a seguire, infatti, i tralci di vite verranno accatastati con le tradizionali tecniche tramandate di generazione in generazione, in attesa dell’accensione del 16 gennaio. I festeggiamenti di domenica 19 dicembre si chiuderanno con lo spettacolo di danza coreografato dal Centro Danza “Il Sogno” di Bianca Milli.

Nel corso dell’evento, l’amministrazione comunale di Novoli consegnerà un riconoscimento alla pasticceria novolese “Il Golosone” che ha conquistato nei giorni scorsi la medaglia di bronzo al campionato internazionale “Miglior panettone del mondo”, organizzato a Roma dalla Federazione internazionale di pasticceria, cioccolateria e gelateria.

“Ci siamo fermati la scorsa settimana – spiega il SindacoMarco De Luca– solo per colpa del maltempo. Ma era intenzione di tutta la amministrazione e del Comitato, che tanto sta operando per la riuscita dell’evento, quella di non mancare l’appuntamento, che per noi novolesi rappresenta una tappa importante e imperdibile. Riconfermiamo quindi l’intero programma per domani e invitiamo tutti i concittadini e tutti i salentini a venire a festeggiare con noi”.

🔊 Listen to this