CS. FASE 2, LETTERA A FONTANA DALLE OPPOSIZIONI: “ORA COINVOLGERCI NEI TAVOLI DI LAVORO: NON SI RIPETANO ERRORI DELLE ULTIME SETTIMANE”.

Egregio Presidente,

In occasione della riunione del Patto per lo Sviluppo della Lombardia tenutasi il 17/04/2020, abbiamo da Lei appreso l’intenzione da parte della Giunta regionale di avviare un percorso concertato non solo con il Governo e gli altri stakeholders istituzionali, ma anche con le minoranze del Consiglio regionale, in vista dell’esecuzione del programma di riapertura delle attività e delle imprese prevista per il 4 maggio. Inoltre, in tale riunione, Lei ha comunicato la disponibilità a raccogliere i contributi dei soggetti partecipanti per acquisire ulteriori proposte e segnalazioni e, a tal fine, anche alla luce dell’alto numero di soggetti coinvolti, ha dunque annunciato la decisione di procedere ad un lavoro di approfondimenti tramite dei tavoli settoriali dedicati ai singoli ambiti tematici.

D’altra parte, pensavamo che la presenza dei Capigruppo del Consiglio regionale della Lombardia, di cui La ringraziamo per il cortese invito, rappresentasse l’inizio di un percorso istituzionale più condiviso con tutte le forze politiche rappresentate in Regione. A conferma di ciò, alcuni Consiglieri regionali, in rappresentanza dei propri gruppi di appartenenza, hanno infatti provveduto in data 17/04/2020 a notificare via mail all’Ufficio Relazioni Esterne della Giunta regionale la loro intenzione di partecipare ad alcuni tavoli settoriali in base alle proprie aree di competenza, segnalando inoltre che altri Consiglieri regionali avrebbero comunicato in seguito i nominativi per la partecipazione ai rispettivi tavoli.

Tuttavia, nella odierna seduta del Consiglio regionale, abbiamo da Lei avuto notizia dell’avvenuta istituzione di “cinque sotto-tavoli” nell’ambito del Patto per lo Sviluppo a cui, come da Lei dichiarato, parteciperebbero tutti i rappresentanti della Regione e che, tra l’altro, avrebbero iniziato a lavorare sin da subito. Da un confronto avvenuto tra tutte le forze di minoranza, apprendiamo con sconcerto di non essere stati invitati a nessuna riunione, né di essere stati informati circa l’effettiva composizione dei suddetti tavoli, nonostante l’interesse da noi dimostrato in questo senso, né comprendiamo le ragioni di un simile ripensamento. Segnaliamo peraltro l’inopportunità di convocare i suddetti organismi in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale.

Alla luce di questi avvenimenti, Le chiediamo pertanto di riconsiderare il modus operandi in questione, permettendo un pieno coinvolgimento nei suddetti “sotto-tavoli” anche delle forze di minoranza che sono parimenti, in base alla Costituzione e alle leggi, rappresentanti dei cittadini di questa Regione e, quindi, degni di poter esperire il proprio mandato elettivo anche in questi organismi tecnici, come da Lei peraltro condiviso in prima battuta nella succitata riunione del Patto per lo sviluppo.

