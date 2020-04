CS ELEONORA MATTIA SU DELIBERE SERVIZI CULTURALI: “NUOVI BANDI E SPERIMENTAZIONE PER GARANTIRE CULTURA A DISTANZA E SICUREZZA OPERATORI”

(AGENPARL) – mer 22 aprile 2020 CORONAVIRUS/ PIANO ANNUALE SERVIZI CULTURALI, MATTIA (PD): “FONDI PER NUOVI

BANDI E SPERIMENTAZIONE PER GARANTIRE CULTURA A DISTANZA E SICUREZZA

OPERATORI”

“L’emergenza Covid-19 non risparmia purtroppo nemmeno il settore della

cultura e la crisi rischia di travolgere anche i soggetti che la

diffondono, come associazioni, teatri privati, cooperative, musei,

biblioteche, archivi e istituti culturali. Con l’approvazione del Programma

Operativo Annuale degli Interventi 2020 nel settore dello Spettacolo dal

Vivo e il Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi

culturali e di Valorizzazione culturale la Regione Lazio, la Regione Lazio

ha dato, oggi, un importante sostegno per la diffusione della cultura

attraverso nuove modalità di fruizione a distanza, garantendo la sicurezza

degli operatori. Nelle delibere approvate oggi, sono previste contromisure

importanti, come la semplificazione amministrativa, rapidità dei pagamenti,

sperimentazione di nuove modalità di fruizione e misure a sostegno di

teatri privati, associazioni culturali e imprese cooperative. E’ stata

rivolta attenzione anche agli spettacoli dal vivo, attualmente bloccati per

evitare l’amplificazione dei contagi: sono stati destinati 1,5 milioni di

euro per la pubblicazione di nuovi bandi, un milione per le locazioni dei

Teatri Privati del Lazio ed è stata adottata una serie di serie di

interventi per i progetti e i bandi attualmente in corso, mentre saranno

rimodulati per la ripresa del settore tutti i fondi che avanzeranno con la

sospensione delle attività previste dai bandi o dalle attività degli enti

partecipati dalla Regione. Ringrazio il Capo di Gabinetto della Regione

Lazio, Albino Ruberti, e la Giunta Zingaretti per il lavoro svolto oggi,

che rappresenta una risposta concreta per non perdere nessuna delle realtà

culturali che sono impegnate a svolgere il nobile ruolo di valorizzazione e

diffusione della cultura nella nostra regione”. Lo dichiara, in una nota,

Eleonora Mattina, Presidente della IX Commissione Lavoro e Pari Opportunità

del Consiglio regionale del Lazio.

*Avv. Eleonora Mattia*

*Presidente IX Commissione* – Lavoro, formazione,

politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

