Roma, 2 settembre 2021 – “Sono completamente in linea con le parole utilizzate oggi dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il duro colpo ai no vax e l’apertura all’obbligo vaccinale e al green pass, sono scelte che proseguono sul solco di un’azione di Governo che sosteniamo da mesi e sono quindi la certezza di una guida sicura cui abbiamo affidato il Paese. Parole dure ma giuste e soprattutto frutto di saggezza. La campagna vaccinale prosegue spedita e cosi continuerà. Sono quindi fiducioso che raggiungeremo l’obiettivo dell’80 per cento di popolazione vaccinata a breve termine. Già oggi siamo al 70 per cento completamente vaccinato, anche grazie al vincolo del Green pass” – Così l’onorevole Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.

