(AGENPARL) – ven 22 febbraio 2019 22 febbr aio 201 9

Divieto di sosta e fermata su numerose vie cittadine Iniziati i lavori di potatura delle alberature di medio e alto fusto, che comportano l ’occupazione di aree a

verde e sedi stradali . Le vie interessate. Sono iniziati nella giornata odierna i lavori di potatura alberi che interessano numerose vie cittadine e che

si svolgeranno per circa tre mesi . L ’esecuzione di questi interventi è relativa alle “alberature di medio e alto

fusto presenti nei parchi, giardini, nelle aree di pertinenza delle scuole comunali e più in genere nelle aree a

verde di competenza comunale ”, come scritto nella determina dirigenziale del Servizio Verde pubblico e

arredo urbano della Città di Manfredonia .

I lavori comporta no l’occupazione, da parte di mezzi meccanici da cantiere, di tutte le aree a verde e delle

sedi stradali interessate, perciò è stata ravvisata, dal Comando di Polizia locale, la “necessità di

regolamentare la circolazione dei veicoli e dei pedoni, a tutela della pubblica incol umità e della sicurezza

della circolazione di tutti i veicoli ”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di potatura alberi, da venerdì 22 febbraio 2019 a venerdì 17 maggio

2019, è vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade :

via Florio, tratto compreso tra lungoma re N. Sauro e via Maddalena ; largo Seminario ; v ia Tribuna, tratto

compreso tra via Seminario e via Stella ; v ia Seminario ; largo Clemente ; piazza Mozzillo ; via Isonzo, tratto

compreso tra via Piave e via dell’Arcangelo ; v ia dell’ Arcangelo, tratto compreso tra via Isonzo e largo

Cisternone ; v ia Trento, tratto compreso tra via Barletta e via Stella ; v ia Santa Restituta, tratto compreso tra

via Torre De Angelis e via Scaloria ; p iazza Europa ; v iale dei Cappuccini ; p iaz za Salvo D’Acquisto ; v ia del

Tavoliere ; v ia dei Mandorli, tratto compreso tra via del Tavoliere e via E. Giustino ; v ia Beato Angelico ;

largo Dente di leone ; v ia Andrea Cesarano, tratto compreso via M. Magno e piazza V. D’Addario ; v ia

Generale D. Azza rone, tratto compreso tra via A. Cesarano e via L. Pellico ; v ia Gen erale M. De Finis ; v ia

Ettore Fieramosca, tratto compreso tra via G. Rosati e via M. Fraccacreta ; v ia Scaloria, tratto compreso tra

via Fiume e via S anta Restituta .

Durante le operazioni di potatura è interdetta anche la circolazione dei pedoni nelle vie summenzionate.

La ditta Agroverde, aggiudicataria dei l avori, è tenuta a posizionare l ’apposita segnaletica stradale e ad

indicare le deviazioni, oltre che gli itinerari alternativi.