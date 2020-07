(AGENPARL) – dom 26 luglio 2020 CS. DINO ALBERTI (M5S LOMBARDIA) SULL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO DELLA REGIONE LOMBARDIA: “LA PROVINCIA DI BRESCIA MERITA PIÙ ATTENZIONE E RISORSE”

Brescia, 26 luglio 2020 – Per l’assestamento al bilancio regionale 2019, in discussione in Consiglio da domani lunedì 27 luglio, Dino Alberti, consigliere regionale del M5S, ha predisposto numerosi emendamenti che riguardano Brescia e il suo territorio.

«Brescia merita non solo più attenzione ma risorse e finanziamenti concreti. L’emergenza Covid è al primo posto tra le preoccupazioni del nostro gruppo politico. Proprio per questo chiediamo alla Regione di finanziare screening di massa con test sierologici e tamponi da far fare ai laboratori pubblici dell’ATS di Brescia».

«Tra le problematiche del territorio abbiamo poi individuato come necessario un intervento per procedere ad un nuovo progetto nonché alla copertura finanziaria per la realizzazione del Collettore del Garda. Chiediamo risorse fresche per la bonifica dell’area Caffaro e delle discariche ad essa collegata come la discarica Vallosa».

«Nell’ambito di trasporti e infrastrutture – continua il consigliere bresciano – la richiesta è di un cofinanziamento di 4 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di prolungamento verso Nord, sino a Sarezzo, della metropolitana e la messa in sicurezza, per un milione all’anno, della Strada Provinciale delle Tre Valli, intervento alternativo all’inutile e controversa “tangenzialina della Val Trompia”».

«La Regione deve dare prova di maggior sensibilità ambientale. Per questo motivo ho chiesto anche il rispetto del Deflusso Minimo Vitale legato all’uso di acque per i micro impianti idroelettrici, soprattutto delle valli bresciane, e in materia di Acqua Pubblica di rivedere i confini degli ATO, gli Ambiti Territoriale Ottimali. In realtà come la Valcamonica o come il Comune di Limone sul Garda è necessario e urgente dare voce ai territori per creare quelle sinergie per la creazione di ambiti territoriali efficienti ed efficaci».

«Infine, per rilanciare il settore edile che a Brescia conta ancora una quota importante di imprese e lavoratori ma che da anni sta vivendo una profonda crisi, ho chiesto alla Giunta regionale di dare mandato a Finlombarda affinché si attivi per rendere pienamente efficace lo strumento della cessione delle detrazioni edilizie a cominciare dall’ecobonus 110% introdotto con il DL Rilancio. Potrebbe partire una grande stagione di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio con la creazione di centinaia di posti di lavoro se solo chi governa la Lombardia la smettesse di ragionare per partito preso e cominciasse a discutere nel merito delle proposte».

«Gli spazi di manovra nell’assestamento di bilancio – conclude Alberti – sono molto ristretti e il centrodestra, al governo delle Regione, ha difficoltà e impedimenti veri e propri nel mettere in campo politiche di sostegno del territorio. Mi auguro che le proposte del M5S siano approvate dal Consiglio regionale e le risorse arrivino rapidamente al bresciano, un territorio da troppo tempo in grande sofferenza».

