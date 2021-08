(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Salerno 21 agosto 2021

Questa sera del 21 agosto c.a., nell’ambito delle celebrazioni per l’alzata del panno di San Matteo Apostolo ed Evangelista che precedono di un mese la solenne festività in onore del Patrono, S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, ha comunicato che il Pontificale, che si terrà il tardo pomeriggio del 21 settembre p.v., sarà presieduto da S.Em.Card. Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità.

Inoltre stante il perdurare della situazione pandemica da Covid-19 e con essa, presumibilmente, le norme di prevenzione per fermare il contagio che anche quest’anno impediranno lo svolgersi della processione, l’Arcivescovo ha comunicato che in accordo con le autorità civili e di sicurezza pubblica si sta verificando la possibilità a che la Messa solenne in onore del Santo Patrono sia celebrata in un luogo aperto che consenta a più fedeli la partecipazione nel rispetto delle norme di sicurezza.

Appena possibile saranno comunicati dettagli e le note organizzative.

