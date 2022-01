(AGENPARL) – lun 17 gennaio 2022 VILLANI INTERVIENE IN AULA SUL DECRETO SUPER GREEN PASS

“Alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da Covid 19, è una scelta di assoluto buon senso che abbiamo il dovere di avallare quella di estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti come la scuola e rafforzare la certificazione Covid. Il punto fondamentale da cui scaturiscono gli obblighi vaccinali contenuti in questo decreto è rappresentato proprio dal presupposto che la vaccinazione rappresenti un’arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, un’opportunità irrinunciabile di protezione individuale e collettiva”: così in Aula alla Camera la deputata M5s Virginia Villani, nel corso della discussione generale sul decreto Super Green Pass.

“Il vaccino anti Covid – riprende Villani – ha permesso, in un momento di picco dei contagi, di contenere il numero dei decessi giornalieri, oggi nettamente inferiore a quello delle prime ondate, quando i vaccini non erano ancora disponibili o la campagna vaccinale non era ancora decollata- Dobbiamo convincere i cittadini che le misure decise e approvate, pur comportando difficoltà e sacrifici, rappresentano l’unica strada percorribile. è necessario programmare per questo campagne di informazione e di sensibilizzazione sempre piu’ diffuse, chiare e incisive. Questa è la strada giusta per un’adesione responsabile e convinta alla vaccinazione”, conclude Villani.

