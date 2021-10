(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 SERATA EVENTO “MEMORIE DI TERRA” CON

LILIANA BERTOLO, DINO DARENSOD E RENZINO COSSON

Venerdì 29 ottobre, Centro Congressi Courmayeur, ore 21

Nell’ambito dell’esposizione “Memorie di Terra – Storie ordinarie di persone straordinarie” allestita nella sala storica della biblioteca di Courmayeur, il 29 ottobre 2021, a partire dalle ore 21.00, presso il Centro Congressi di Courmayeur, si terrà un evento che renderà ancora una volta protagonisti i soggetti del progetto artistico. Saranno, infatti, ospiti sul palco, Liliana Bertolo, Dino Darensod e Renzino Cosson per una piacevole serata di memorie e racconti dal vivo, nel corso della quale non mancheranno alcuni interventi musicali ad opera dei Trouveur Valdotèn.

Ad aprire la serata, condotta dall’Assessore alla Cultura e Politiche sociali del Comune, Alessia Di Addario, e dalla presidente della Commissione della Biblioteca comunale, Sauvage Rolla, sarà un breve video che fa sintesi di queste tre storie uniche.

Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del Green Pass o di un tampone con esito negativo effettuato nelle 24h precedenti.

Si ricorda che l’esposizione è visitabile fino all’11 dicembre 2021, dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 18, ed è realizzata dal Comune di Courmayeur in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Struttura Attività espositive e promozione identità culturale.

Il catalogo della mostra “Memorie di Terra”, realizzato dall’Amministrazione regionale per l’esposizione del 2020, consultabile presso la biblioteca di Courmayeur, è acquistabile al bookshop del Museo Archeologico Regionale di Aosta, in Piazza Roncas 12.



