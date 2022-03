(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Buongiorno,

I lavori del Consiglio comunale di

venerdì 11 marzo 2022

Venerdì 11 marzo si è tenuta l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur per l’analisi dei 19 punti all’ordine del giorno e dei 5 emendamenti proposti dal Gruppo Esprit Courmayeur al Documento di Programmazione semplificato 2022-2024.

I lavori sono iniziati con la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio, Nicole Passino, della variazione dell’ordine del giorno che ha visto la trattazione al primo punto della deliberazione n. 18“Solidarietà al popolo ucraino e condanna della guerra come forma di risoluzione delle controversie”. Iniziativa decisa di comune accordo nella riunione dei Capigruppo, avvenuta il 9 marzo, convocata dal Presidente del Consiglio, per la condivisione del messaggio di solidarietà al popolo ucraino e di condanna della guerra.

Il Consigliere capogruppo di Sìamo Courmayeur, André Savoye, ha evidenziato “questa delibera vuole affermare principi di solidarietà e di condanna. Era importante e doveroso che il nostro Consiglio comunale si unisse e compattasse in questo delicato momento storico, nel condannare la guerra in atto e nel mostrare solidarietà alle popolazioni gravemente colpite in queste settimane. Il nostro Comune si è sempre dimostrato ospitale nella sua storia, credo che in questa emergenza saprà rispondere al meglio alle richieste umanitarie che arriveranno”. Conferma di principi condivisa anche dal capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha aggiunto “E’ questo un passaggio condiviso importante quale messaggio di fratellanza e solidarietà nei confronti dei popoli che stanno subendo aggressione, è una condanna alla guerra come strumento che non deve mai essere preso in considerazione”. Il Consiglio devolverà autonomamente una quota pari all’intero valore del gettone di presenza a favore del conto recentemente aperto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, dagli Enti locali e le associazioni del Terzo settore #VdaperUcraina. Approvata all’unanimità la delibera, ha fatto seguito un minuto di silenzio in memoria delle vittime del conflitto.

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell’art. 14 D.L. 28/02/83, n. 55. La deliberazione del Consiglio, approvata con 11 voti favorevoli (Gruppo SìAmo Courmayeur) e 4 astenuti (Gruppo Esprit Courmayeur), prende atto del fatto che il Comune non dispone di aree già di proprietà da destinare agli interventi in oggetto e non intende procedere all’acquisizione di aree destinate a edilizia residenziale pubblica, ad attività produttive e terziarie.

Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2022. L’assemblea ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2022 che prevede la vendita da parte del Comune di n. 2 terreni, uno in zona della Villette e uno in Val Veny, in località Freyney. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Esprit Courmayeur).

4. Imposta Municipale propria IMU – Approvazione aliquote per l’anno 2022.

Le aliquote dell’imposta IMU, da applicare nell’anno 2022, con decorrenza dal 1°gennaio 2022, non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente e rimangono pertanto confermate. “Si tratta di una ferma volontà dell’Amministrazione di non aumentare l’imposizione fiscale per non gravare su famiglie e attività sul territorio comunale – ha evidenziato il vice Sindaco, Federico Perrin – Tuttavia per il futuro dovremo fare riflessioni legate all’inflazione esplosa in questi ultimi giorni. Se tale fenomeno continuerà dovremo capire come comportarci, le entrate infatti rimarrebbero ferme ma i costi e le spese correnti invece andrebbero ad aumentare significativamente”.

Stefano Miserocchi, capogruppo di Esprit Courmayeur “Questa è una riflessione che aleggia su tutti i documenti contabili di questo bilancio, visto il quadro attuale. A Courmayeur vi è un calo demografico fisiologico e un’emorragia di nuovi residenti legata anche al costo della casa. Sono necessari ragionamenti in questo senso”. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Esprit Courmayeur).

Servizio idrico integrato – Approvazione tariffe anno 2022. Rimangono invariate le tariffe per il 2022 relative al Servizio idrico integrato, con la conferma della quota fissa per ogni utenza domestica e delle attività agrituristiche, così come dell’utenza commerciale (alberghi, bar, ristoranti). La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Esprit Courmayeur).

Servizi a domanda individuale e grado di copertura – Approvazione tariffe anno 2022. Anche per i servizi a domanda individuale sono state confermate le tariffe in essere. Rimangono quindi invariati i costi per il servizio di refezione scolastica, anno 2022/2024, dei parchimetri e per le celebrazioni di matrimoni civili e dichiarazioni di costituzione di unione civile presso la casa comunale.

Rispetto alla refezione scolastica, l’assessore alle Politiche Sociali, Alessia di Addario, nel corso del dibattito ha evidenziato che “il servizio refezione per gli asili Nido, gestito dalla Dussmann, ha previsto alcune modifiche al menù dovuto all’ aumento dei costi delle materie prime. La richiesta da parte della Dussmann è stata anche di riorganizzare il servizio per gli asili Nido attraverso un unico centro di preparazione cibi per ottimizzare i costi, vista anche la carenza di personale difficile da trovare. Una riflessione che è all’attenzione degli Assessori alle politiche sociali dei Comuni della Valdigne”. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Esprit Courmayeur).

Servizi a domanda individuale in concessione a CSC srl – Approvazione tariffe anno 2022.

Non subiscono variazioni, rispetto all’anno precedente, i servizi a domanda individuale affidati dal Comune di Courmayeur alla propria società in house CSC srl – parcheggi, cinema e centro congressuale, Forum Sport Center. Rispetto alle attività sportive praticate all’interno di quest’ultima struttura vengono confermati gli sconti riservati a residenti a Courmayeur e nella Valdigne, con la facoltà da parte di CSC di stabilire scontistiche per ASD locali o privati che fanno utilizzo continuativo delle strutture a vantaggio della promozione dello sport locale o del posizionamento di Courmayeur.

Una eccezione sono le tariffe relative al servizio di e-bike sharing che vengono aggiornate in ragione del termine del periodo sperimentale del servizio. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Esprit Courmayeur).

Centro Servizi Courmayeur srl (CSC) – Comunicazione budget anno 2022.

Ammonta a euro 401. 559 mila euro (+iva) il budget 2022 per riequilibrare gli extra-costi del CSC srl connessi all’adempimento di obblighi di servizio pubblico e l’applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio comunale per la gestione anno 2022, quale compensazione finanziaria massima.

Non subiscono variazioni le indennità del Sindaco e degli assessori così come i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e dei componenti della Commissione edilizia. Le relative delibere sono state approvate con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Esprit Courmayeur).

Esame ed approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.)

La discussione sul Bilancio di previsione e sul Dups ha interessato la maggior parte dei lavori dell’assemblea e ha visto la presentazione da parte del gruppo Esprit Courmayeur di n. 5 proposte di emendamento. A relazionare sul documento contabile è stato il vice Sindaco, Federico Perrin, che ha evidenziato in premessa “ Si tratta di un bilancio scritto in un momento in cui non avevamo ancora l’esplosione dei costi e dell’inflazione attuale. Saranno necessarie quindi altre riflessioni. Non si tratta dunque di un bilancio granitico ma in evoluzione da qui a fine anno, che subirà necessarie variazioni alla luce del contesto attuale e delle relative ripercussioni”.

Il Sindaco, Roberto Rota, ha evidenziato su più fronti come l’Amministrazione comunale abbia mantenute inalterate tutte le tariffe “per non incidere su famiglie e attività del territorio. Il contesto storico ed economico attuale imporrà grande attenzione nei prossimi mesi perché le spese aumenteranno, a partire da quelle energetiche. I rincari incideranno pesantemente e procederemo ad un attento e vigile monitoraggiocon puntuali riflessioni che saranno portate avanti. Come detto è un bilancio che subirà ulteriori interventi anche perché costruito in un momento antecedente al contesto che si è determinato nell’ultimo periodo, ecco perché è necessaria grande attenzione nelle scelte, le incognite che si aspettano sono molte e dobbiamo essere pronti”.

Per il gruppo Esprit Courmayeur, la consigliera Sara Penco, torna sul concetto di “Bilancio sottotono, rispetto alla situazione attuale, pur consapevoli che è stato redatto prima del modificarsi dell’attuale contesto”. Il capogruppo Stefano Miserocchi si felicita per il bilancio approvato nei tempi ma si dice “stupito per un avanzo di 4,8 milionicirca, cifra non ancora definitiva ma che mi sembra molto alta”, manifestando poi preoccupazione sulle entrate nella componente legata alle presenze turistiche, così come per le parti di spesa, e aggiungendo “Non si ritiene necessario procedere al meccanismo dell’indebitamento, avete detto e scritto in più parti, ma non ci vedo nulla di trascendentale qualora vi si ricorresse”.

L’assemblea ha proceduto dunque all’analisi delle proposte di emendamento presentate dal gruppo Esprit Courmayeur. E’ stata approvata all’unanimità la proposta che chiedeva la fornitura al personale del Comando di Polizia locale di dispositivi di protezione individuale per il mantenimento dell’ordine pubblico e per garantire la sicurezza ai cittadini e agli agenti in servizio sul territori.

Non è passata invece (11 voti contrari di SìAmo Courmayeur e 4 favorevoli di Esprit Courmayeur), la richiesta di “Immediata eliminazione della penale di sovrapprezzo applicata al trasporto pubblico locale di Courmayeur per i biglietti di Arriva acquistati direttamente sul bus, fino a che non saranno attivati sul territorio una capillare rete di distributori automatici di biglietti, e potenziata la rete di rivenditori sul territorio comunale e non sia reso più efficiente il servizio di App di Arriva”. “Riteniamo che questa azione sia stata fatta in modo troppo repentino da parte di Arriva – Ha spiegato il capogruppo Miserocchi – senza la presenza di biglietterie automatiche in certi punti del territorio”. In risposta il SindacoRota: “non posso accogliere tale richiesta in quanto l’attivazione di questa procedura è stata utile, i bus sono più veloci nel carico persone. Abbiamo subito mosso appunti su questi aspetti e siamo concordi, tuttavia, che sia necessario migliorare e far crescere i punti vendita in paese e nelle valli”.

Non passa, in tema trasporti, nemmeno l’emendamentosul reinserimento del servizio serale di trasporto pubblico estivo e invernale. Il Sindaco Rota “non ci sono state lamentele nel corso dell’estate e i numeri ci dicono che il servizio è poco utilizzato”.

In assemblea non passa anche il terzo emendamento che chiedeva la “ripresa immediata della realizzazione del progetto, già approvato, di centraline idroelettriche nelle vasche dell’acquedotto comunale al fine di ottenere una fonte di energia rinnovabile con certi vantaggi economici sia per la comunità che il bilancio comunale”. Il vice Sindaco, Federico Perrin, ha precisato “la decisione è stata di sospendere l’opera fino a quando non si chiarificherà il quadro normativo e potremo valutare meglio i ritorni per il Comune”. Scelta che il consigliere Miserocchi definisce “grosso errore”.

Infine, bocciata anche la proposta di un “fondo di solidarietà per l’accoglienza di profughi e l’acquisto di generi di prima necessità in coordinamento con le autorità regionali e nazionali pari a 50 mila euro”, che il gruppo Esprit Courmayeur chiedeva di attivare. “Basito” si è detto il capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha aggiunto “lo consideravo un strumento utile e scontato fin da subito in linea con la delibera a sostegno dell’Ucraina, non sono 50 mila euro che fanno la differenza”. A motivare la scelta della maggioranza è stata la consigliera Sauvage Rolla (SìAmo Courmayeur ) “siamo vicini al popolo ucraino, abbiamo 13 ucraini residenti e integrati sul territorio, e siamo consapevoli che questa guerra colpirà duramente tutta l’Europa e quindi anche noi, ma non riteniamo opportuno per un’amministrazione piccola come la nostra, spostare 50 mila euro dell’esercizio 2022 a favore di un fondo di solidarietà. Ad oggi abbiamo messo a disposizione gli spazi del Forum per l’accoglienza dei profughi, diamo supporto al tavolo di coordinamento regionale sull’emergenza ucraina, abbiamo proceduto alla raccolta di materiali urgenti, e oggi abbiamo devoluto il gettone di presenza. Prossimamente ci troveremo ad affrontare rincari ingenti sulle spese correnti, come detto, e quindi non la riteniamo un’azione coscienziosa”. In aggiunta il Sindaco Rota “Il Comune fa la sua parte, e oltre alla messa a disposizione di spazi e locali comunali come fatto se ci sarà necessità metteremo a disposizione anche spazi nelle scuole. Chiudere questo bilancio sarà lacrime e sangue e 50mila euro sono molti. Ogni ente all’interno di una crisi di guerra ha il suo spazio e i suoi obblighi. Il capitolo da cui si ipotizza di prendere i soldi è un gioco difficile, son tutti capitoli importanti. Il Comune deve fare la sua parte con spazi e collaborazione. Stanziare ora del denaro è difficile. L’aumento dei costi inciderà parecchio nei prossimi mesi e dobbiamo avere strumenti per intervenire”.

Le restanti deliberazioni del Consiglio all’ordine del giorno sono tutte passate all’unanimità, con 14 voti favorevoli. Assente, infatti, nel proseguo dei lavori, il capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, uscito dall’aula in segno di protesta dopo la bocciatura dell’emendamento sul fondo per l’Ucraina.

I lavori si sono conclusi con le comunicazioni del Sindaco.

Covid –Negli ultimi giorni si è registrato un incremento dei casi, ad oggi si registrano 14 positivi. Ad inizio anno si sono avute punte con 75 casi al giorno. “Abbiamo raggiunto i 450 positivi sul territorio con un lavoro immenso da parte degli uffici che ringrazio per l’immane lavoro svolto che ha impiegato e portato via molto tempo. Un grande aiuto lo abbiamo avuto anche dal centro tamponi al Forum Sport Center che oggi, vista la diminuzione considerevole di coloro che si sono recati al servizio, abbiamo chiuso. L’attività del servizio tamponi sarà svolta ora dalle farmacie”.

Il Sindaco ha poi anticipato che a breve sarà inaugurata la Casa dell’Acqua a Courmayeur, con la consegna alla popolazione di tessere che potranno essere ritirate presso gli uffici del CSC. Ogni cittadino si troverà caricati 10 litri. Seguirà specifica comunicazione.

Infine, Rota ha reso nota la pubblicazione della delibera relativa al bando sui progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Borghi storici inserita nel PNRR e dell’interessamento del Comune a proseguire su questa strada.

I lavori si sono conclusi alle ore 19.40

