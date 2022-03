(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Cordialmente

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

11 MARZO 2022

La seduta del Consiglio comunale di Courmayeur è convocata per le ore 14.30 di venerdì 11 marzo 2022 e avrà luogo nella sala consiliare del Municipio per la trattazione dell’ordine del giorno composto da n.18 punti.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta del 22 dicembre 2021

2. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell’art. 14 D.L. 28/02/83, n. 55

3. Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2022

4. Imposta Municipale propria IMU – Approvazione aliquote per l’anno 2022

5. Servizio idrico integrato – Approvazione tariffe anno 2022

6. Servizi a domanda individuale e grado di copertura – Approvazione tariffe anno 2022

7. Servizi a domanda individuale in concessione a CSC srl – Approvazione tariffe anno 2022

8. Centro Servizi Courmayeur srl (CSC) – comunicazione budget anno 2022

9. Indennità del Sindaco e degli Assessori e gettoni di presenza dei Consiglieri comunali anno

10. Determinazione gettone di presenza ai componenti della commissione edilizia – anno 2022

11. Esame ed approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e documento unico di

programmazione semplificato (D.U.P.S.)

12. Proroga fino al 31/12/2022 della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, tra Regione

Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio permanente enti locali, Azienda U.S.L., Valle d’Aosta e

IN.VA S.P.A.

13. Convenzione per fabbricati ad uso abitazione principale o permanente “prima casa” – art. 2 delle N.T.A. del PRG vigente. Modifica agli allegati A) e B) delle DCC 51/2013, 18/2015 e

59/2015

14. Modifica non costituente variante n. 2 inerente la rettifica della classificazione del fabbricato (scheda n. 183) sito in località Dolonne, sottozona Ac02 del vigente PRG, procedura di cui all’art. 17 della l.r. 11/98. Approvazione

15. Regolamento edilizio comunale – variante n. 6 consistente nell’ulteriore modifica dell’art. n.18 – integrazione ad adozione alla DCC 94/2021

16. Comunicazione prelievo Fondo di riserva n. 8 (DGC 195/2021) art. 166 del TUEL

17. Bilancio – Assunzione impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di

previsione 2021/23 – elenco provvedimenti II semestre 2021

18. Comunicazioni del Sindaco

Si ricorda che la seduta avverrà a porte chiuse al fine di garantire l’applicazione delle misure di distanziamento fisico legate all’emergenza sanitaria COVID19 in corso.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori del Consiglio comunale dal sito istituzionale www.comune.courmayeur.ao.it

